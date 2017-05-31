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رقم الخبر: 194879 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: عربيات  
شهيداً و 52 جريحاً جراء اعتداء إرهابيي “داعش” بالقذائف على دير الزور

شهيداً و 52 جريحاً جراء اعتداء إرهابيي “داعش” بالقذائف على دير الزور

ارتفع عدد ضحايا اعتداءات مسلحي تنظيم داعش بالقذائف المدفعية على حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور إلى 15 شهيدا و52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفع عدد ضحايا اعتداءات مسلحي تنظيم داعش بالقذائف المدفعية على حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور إلى 15 شهيدا و52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد واصل مسلحو التنظيم استهداف حيي الجورة والقصور إلى ساعات متأخرة مساء أمس.
وأوضح مدير صحة دير الزور عبد النجم العبيد أنه وصل إلى مشفيي الأسد والشهيد أحمد طه هويدي خلال الساعات الماضية 52 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء وبينهم 6 حالات حرجة لافتا إلى أنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للجرحى في حين تخضع الحالات الحرجة إلى العناية المركزة بعد القيام بالتدخلات الجراحية والطبية المناسبة.
وقد استشهد أمس 13 شخصا بينهم امرأة واصيب 22 اخرون بجروح جراء قصف مسلحي داعش بالقذائف المدفعية حيي القصور والجورة في مدينة دير الزور التي يحاصرها التنظيم منذ نحو 3 سنوات.
إلى ذلك تفقد محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره اليوم الجرحى وأكد الحرص على تقديم كامل الرعاية الصحية والعناية والدعم للمواطنين وللجرحى لافتا إلى أن جميع المراكز الصحية والمشافي في دير الزور رفعت جاهزيتها لاستقبال جميع الحالات الاسعافية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

 

 
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