جاء ذلك خلال لقاء السفير بهرامي في كابل مساعد وزير الخارجية الافغاني للشؤون السياسية حكمت خليل كرزاي الذي قدم شرحا حول اجتماع "عملية كابل".

وتبادل السفير الايراني والمسؤول الافغاني وجهات النظر حول "عملية كابل"، حيث طمأن السفير بهرامي بأن ايران سوف لن تألو جهدا في دعم مسيرة السلام في افغانستان ولن تتوانى عن بذل اي تعاون في هذا الصدد.

واعرب الجانبان عن الارتياح للعلاقات الثنائية بين ايران وافغانستان في مختلف المجالات، واكدا ضرورة التحرك نحو المزيد من التعاون الشامل.

وكان الرئيس الافغاني اشرف غني احمد زي قد اعلن قبل ايام خلال لقائه السفراء الاجانب في كابل بانه سيتم قريبا عقد اجتماع "عملية كابل" بمشاركة دول المنطقة للبحث في عملية السلام في بلاده.

وقال الرئيس الافغاني ان الاجتماع لا ينبغي ان يكون شكليا ولا بد ان يصل الى نتائج في هذا المجال.

وتعتزم الحكومة الافغانية من وراء هذا الاجتماع حث طالبان للجلوس الى طاولة المفاوضات من اجل تحقيق السلام في افغانستان.