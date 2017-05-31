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رقم الخبر: 194877 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
لاريجاني لبري: الإنتصار يأتي في ظل الوحدة والتلاحم بين الحكومة والشعب في لبنان
في رسالة بمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الإحتلال الصهيوني

لاريجاني لبري: الإنتصار يأتي في ظل الوحدة والتلاحم بين الحكومة والشعب في لبنان

* السفير الايراني يلتقي وزير البيئة اللبناني
هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني نظيره اللبناني نبيه بري بمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الإحتلال الصهيوني.
وفي برقية بعث بها الى رئيس البرلمان اللبناني أعرب لاريجاني عن تبريكه بالنيابة عن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي لأعضاء مجلس النواب اللبناني والشعب اللبناني الشريف بمناسبة الذكرى السنوية لإنتصار الشعب اللبناني المقاوم ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب في العام 2000 وتحرير قسم مهم من الأراضي اللبنانية من احتلال الصهاينة.
واعتبر لاريجاني في البرقية إن الإنتصار يأتي في ظل الوحدة والتلاحم بين الحكومة والشعب في لبنان وبحكمة المسؤولين اللبنانيين وخاصة شخص رئيس البرلمان نبيه بري والأمين العام لحزب الله.
وأعرب عن تمنياته بالسلامة والتوفيق للرئيس بري والفخر والعزة للحكومة والشعب اللبنانيين.
في سياق آخر التقى السفير الايراني في بيروت محمد فتحعلي، وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب بحضور المستشار الاقتصادي الايراني حسين يادكاري.
وجرى خلال اللقاء عرض للشؤون البيئية المشتركة بين البلدين، وحمل السفير فتحعلي دعوة من مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة منظمة الحفاظ على البيئة الايرانية معصومة ابتكار للوزير الخطيب لزيارة ايران لحضور مؤتمر بيئي يعقد في الفترة بين 3 و 5 تموز/ يوليو.
وبعد اللقاء قال السفير الايراني: تحدثنا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً ما يتعلق بالشؤون البيئية، وتحدثنا في كيفية تنفيذ الاتفاقيات البيئية الموقَّعة بين ايران ولبنان. وسينعقد مؤتمر في ايران في المستقبل القريب يشارك فيه وزير البيئة اللبناني.
وسيكون محور المؤتمر البحث في سبل مكافحة الغبار والاتربة العالقة في الجو والتي تعد مشكلة تعاني منها الكثير من دول غرب اسيا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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