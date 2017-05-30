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رقم الخبر: 194876 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
آملي لاريجاني: إيران وفي ظل الإضطرابات بالمنطقة تعيش حالة من الأمن والإستقرار
ويدعو المسؤولين أن يقدروا المشاركة الجماهيرية الواسعة

آملي لاريجاني: إيران وفي ظل الإضطرابات بالمنطقة تعيش حالة من الأمن والإستقرار

أكد رئيس السلطة القضائية آية الله آملي لاريجاني إن على جميع المسؤولين أن يقدروا المشاركة الجماهيرية الحماسية والواسعة في الإنتخابات الرئاسية والبلدية الأخيرة.
وفي تصريح له أعرب آية الله آملي لاريجاني عن تقديره للمشاركة الجماهيرية الواسعة والملحمية في الإنتخابات والتي بلغت أكثر من 70 بالمائة مشيراً إن أهم ما ميز هذه الملحمة هو المحافظة على الأمن وإظهار القوة والتلاحم الوطني داعياً جميع المسؤولين الى الإشادة بهذه المشاركة من قبل الجماهير التي أظهرت فهماً وإدراكاً عميقاً رغم المشاكل الإقتصادية والمعيشية والدعاية المغرضة للأعداء.
وفي موضوع آخر أشار آية الله آملي لاريجاني الى زيارة الرئيس الأمريكي ترامب الى المنطقة وقال لقد لاحظ الجميع زيارة ترامب الى بلد تلطخت أيادي حكامه بدماء الأبرياء في اليمن.
وقال: إن هذه الخطوة تدفعنا الى التنديد بما يسمى بحقوق الإنسان الأمريكية التي لا تستخدم إلا كأداة في يد الدول المتسلطة مشيراً الى أنها جاءت من أجل تقديم الدعم للممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها السعودية وتقوية الكيان الصهيوني وزيادة معدلات التخوف من إيران.
ولفت الى أن المؤامرات تحيطنا من كل جانب مشيراً الى أن الأمريكيين يأتون من أقصى نقطة في العالم للرقص مع قادة دول لم يشهدوا هم وأجدادهم عملية إنتخابية واحدة ويتهمون إيران بأنها داعمة للإرهاب فيما هم ليسوا سوى داعمو الإرهاب وصانعوه.
وقال آية الله آملي لاريجاني إن الخطاب الذي رفعه النظام الإسلامي منذ البداية هو الدفاع عن المستضعفين مشيراً الى أن الشعب البحريني يجاهد من أجل الحصول على حقه في إبداء الرأي فيما تمنعه السلطات الحاكمة فهل هذا هو الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار الى أن هؤلاء ارتكبوا أبشع الجرائم بحق العالم المجاهد آية الله عيسى قاسم وحاصروا الناس في البحرين فهل هذه هي حقوق الإنسان التي تدعو إليها أمريكا وأوروبا.
وشدد على أن إيران وفي ظل الإضطرابات التي تشهدها المنطقة تعيش حالة من الأمن والإستقرار وقال: ماذا تتوقعون من خلال الضغوطات التي تمارسونها أن تتخلى إيران عن برنامجها الصاروخي.
وقال: عندما تعقد صفقات تسليح بـ 400 مليار دولار فهل ستتخلى إيران عن برنامجها الدفاعي مشيراً الى إن إيران لن تتوقف لحظة عن تطوير قدراتها الدفاعية وهذا هو ما يريده الشعب والمسؤولون وقائد الثورة ألإسلامية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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