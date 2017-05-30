بغداد/نافع الكعبي - قال مسؤولون في الشرطة العراقية ببغداد، الثلاثاء، إن 42 شهيدا وجريحا، غالبيتهم من المدنيين، استشهدوا وأُصيبوا، جراء تفجير ارهابي بواسطة سيارة مفخخة، مركونة قرب مبنى دائرة التقاعد العامة وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من تفجير مماثل في منطقة الكرادة القريبة، أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال العقيد محمد سلام الخميسي، من شرطة بغداد، في تصريح صحافي: إن سيارة مفخخة كانت مركونة على مقربة من دائرة التقاعد العامة القريبة من جسر الشهداء وسط بغداد، انفجرت، صباح الثلاثاء، ما تسبب في سقوط 12 شهيدا و31 جريحا، من بينهم رجلا شرطة مرور، والباقون من المدنيين، مبينا أنّ الحصيلة أولية وقابلة للزيادة.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، تفجيرا ارهابيا في منطقة الكرادة، أوقع نحو 70 شهيدا وجريحا، واتخذت على إثره القوات الأمنية إجراءات مشدّدة لمنع وقوع أي تفجير آخر.

من جهته، دعا وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، القوات الأمنية، إلى توخي الحذر وتعزيز الجهد الاستخباري، للسيطرة على أمن العاصمة.

وقد اصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا أشارت إلى أنّ الوزير تفقّد، صباح الثلاثاء، موقع تفجير الكرادة، والتقى عددا من القيادات الأمنية والعسكرية، ووجّهها بضرورة اليقظة والحذر وتعزيز الجهد الاستخباري، والتعاون بين مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات بغداد، أنّ القيادات الأمنية عقدت الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث تصاعد أعمال العنف في بغداد، ووضع خطة أمنية عاجلة للسيطرة على الوضع.

وقال الضابط، في تصريح صحافي: إن التفجيرات الأخيرة التي ضربت بغداد تعزّز المعلومات الاستخبارية التي أشارت إلى سعي التنظيم لتنفيذ تفجيرات كبيرة خلال شهر رمضان، مبينا أنّ القيادات الأمنية بحثت خطة أمنية جديدة للسيطرة على الملف الأمني، خصوصا في المناطق التي يستهدفها الإرهاب.

وكان رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية، حاكم الزاملي، قد حذّر، ليلة الاثنين، من هجمات محتملة يعتزم تنظيم (داعش) تنفيذها في بغداد وديالى وسامراء، خلال شهر رمضان.

وكشف الزاملي، الثلاثاء، تفاصيل تخص التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد بواسطة سيارة مفخخة، فيما حذر من هجمات متطرفة جديدة تضرب بغداد وديالى وسامراء مصدرها (صحراء الرمادي).

وقال الزاملي في بيان صدر عنه بعد حادثة تفجير الكرادة، في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء: إنه من خلال تواصلي مع الأجهزة الاستخبارية وخلال تواجدي وزيارتي للرطبة ومن خلال المتابعة التي تجريها الأجهزة الاستخبارية فأن القائم والرطبة أصبحت ملاذ آمن لداعش، واضاف الزاملي: أنه بعد هروبهم من الموصل أصبحت صحراء الرمادي تجمعًا لهم ومعسكرات وتحت أنظار الأميركيين، مشيرا الى أن التوجيه الآن هو التوجه الى بغداد وديالى وسامراء خلال شهر رمضان واحداث تفجيرات دموية كبيرة، واوضح: إن عناصر داعش يستغلون بعض النازحين في بغداد والمتواجدين في احياء بغداد لتنفيذ هذه الهجمات، مبينا أن هذه معلومات مؤكدة من خلال اعترافات معتقلين.

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مرآب للسيارات شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مرآب للسيارات في منطقة شط التاجي شمالي بغداد، انفجرت ظهر الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم.

* ايران تدين التفجيرات الارهابية في بغداد

وقد أدان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الثلاثاء، التفجيرات الارهابية التي وقعت مساء الاثنين والثلاثاء وسط بغداد، وخلفت عشرات الشهداء والجرحي بين صفوف الناس العزل سيما النساء والاطفال وقوات الشرطة.

وعبر قاسمي عن مواساته وتعازيه لحكومة العراق وشعبه ولأسر الضحايا، وقال إن هذه الجريمة النكراء في هذا الشهر الفضيل، تكشف عن العداء المتأصل لدى الارهابيين والتكفيريين للاسلام الاصيل والمسلمين، واصفا هذه الجرائم بمحاولات الارهابيين اليائسة والعقيمة للتغطية على هزائمهم المتلاحقة في العراق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، ان العراق قريب جدا من الانتصار النهائي ضد الارهاب، منوها الى الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي في الموصل، ومعربا عن امله بتطهير كامل التراب العراقي من لوث الارهابيين التكفيريين.

* الشروع ببناء السواتر بين الحدود العراقية ـ السورية

الى ذلك، شرعت فصائل المقاومة الاسلامية وقوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، ببناء السواتر بين الحدود العراقية والسورية بدءاً من قرية ام جريص غرب سنجار، نزولا باتجاه القرى الجنوبية المتاخمة للشريط الحدودي.

وذكر بيان للحشد الشعبي ان فصائل المقاومة الاسلامية والهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي شرعت صباح الثلاثاء، بحفر الخنادق وبناء السواتر بين الحدود العراقية والسورية بدءاً من قرية (ام جريص) غرب سنجار نزولا باتجاه القرى الجنوبية المتاخمة للشريط الحدودي.

واضاف: إن قواتنا توصل تقدمها وفق الخطط الامنية لتحقيق اهدافها المرسومة غرب الموصل.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أشاد يوم الإثنين، بالقوات العراقية، مشيرا إلى أنها (اقتربت جدًا) من إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

وجاء حديث العبادي، خلال جولة ميدانية أجراها في الجانب الغربي لمدينة الموصل، لتفقد القوات العراقية، التي تقاتل تنظيم داعش منذ أكثر من 7 أشهر، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.

وقال العبادي، أثناء لقائه مجموعة من قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات النخبة في الجيش، وتناوله الإفطار معهم، إن قواتنا البطلة ضربت مثالًا رائعًا في حماية المواطن، وإن إعلان النصر سيكون قريبًا جدًا بفضل سواعد الأبطال.

وانحسر نفوذ (داعش) بشدة في داخل مدينة الموصل، حيث تدور معارك في آخر معاقله بالمدينة القديمة وسط الجانب الغربي إلى جانب 3 أحياء إلى الشمال.

وتشير أحدث التوقعات العراقية إلى أن تنظيم (داعش) سينهزم بصورة نهائية في الموصل بحلول منتصف الشهر المقبل.

يذكر ان فصائل المقاومة والحشد الشعبي، اعلنا في الرابع والعشرين من ايار الجاري إنطلاق الصفحة الثانية من عمليات (محمد رسول الله الثانية) لتحرير ما تبقى من مناطق غرب القيروان والبعاج وصولا إلى الحدود العراقية السورية.

* واشنطن تعتزم الحصول على صور أقمار اصطناعية للعراق

من جهة ثانية، تعتزم الولايات المتحدة الأميركية الحصول على صور أقمار اصطناعية، بشكل أسبوعي، لبعض الدول بينها العراق. وتنوي وكالة الاستخبارات القومية الجيو- فضائية (NGA) تسلم إدارة شركة (بلانيت لابس) المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية لإيران وكوريا الشمالية، بحسب ما ذكرته المنصة الفيدرالية للمشتريات الحكومية الأميركية (FBO).

وحسب بيان الوكالة المذكورة فإن هناك صورًا عالية الدقة تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية فوق إيران وكأنها ملتقطة عبر كاميرا من مسافة 7 أمتار. كما أعلنت الوكالة القومية عن اهتمامها بمناطق أخرى في العالم مثل سورية والهند بالإضافة إلى جنوب السودان.

* المالكي يكشف عن قرار دولي (مبيت) لتشكيل حكومة طوارئ

من جهة أخرى كشف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الثلاثاء، عن قرار دولي (مبيت) لتشكيل حكومة طوارئ بهدف (اقصاء) المشروع الإسلامي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن بعض المطّلعين في الدوائر الأميركية (صارحوه) بوجود قرارٍ يقضي بتأجيل الانتخابات، في حين اعتبر أن الحكومة الحالية هي من أضعف الحكومات بعد (استباحة) مؤسسات الدولة ومرافقها.

وقال المالكي خلال مقابلة مع صحيفة (الاخبار) اللبنانية وفي رد له على سؤال بشأن الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وتابعته وسائل إعلام: إنـه بالنسبة إليّ، كان الأمر في خانة التحليل، إلى أن صارحني بعض المطّلعين في الدوائر الأميركية بوجود قرارٍ يقضي بتأجيل الانتخابات، مشيرا الى أن بعض السياسيين في العراق بدأوا الحديث عن تأجيل الانتخابات، والدعوة إلى المضيّ بهكذا قرار.

وأوضح المالكي أنّ هذا الامر ضروري فقط بالنسبة إلى الفريق الذي يعمل على إقصاء التيّار الإسلامي والإسلاميين والمقصود بصورة أساسية حزب الدعوة الذي يحكم في العراق.

وتابع المالكي: هنا يبدأ الفصل الجديد: دولة بلا حكومة، وبلا برلمان، ذلك أن الدستور العراقي غفل عن النصّ بتصريف الأعمال مع انتهاء المهل الدستورية، وهذا يعني انتهاء الحكومة والبرلمان، والدخول في الفراغ الدستوري، فيصبح العراق بلا حكومة تدير البلاد وتدبّر شؤونه، لافتا الى أن قراراً دولياً مبيتاً ومحضّراً، ليصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السادس، يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ بحجة إدارة البلاد مؤقتاً إلى أن تستقر الأحوال، ويتم إجراء الانتخابات مجدداً، على أن تُستكمل - في هذا الوقت - فصول مؤامرة إقصاء المشروع الإسلامي.

واعتبر المالكي أنه يبدو واضحاً لنا وجود خطّةٍ لإرباك الدولة، فمن جهة، باتت الحكومة - بصراحة - من أضعف الحكومات، وخصوصاً أنها لم تحرّك ساكناً بعدما استباحت تلك القوى مؤسسات الدولة ومرافقها، ومن جهةٍ أخرى فإن تلك القوى وداعميها يريدون إثارة أجواءٍ من القلق، وخلق مناخٍ أمني غير مستقر، لإقناع العراقيين والآخرين بأن الانتخابات غير ممكنة.

وشدد المالكي بالقول نحن لن نقبل بالتأجيل، ولن نسمح بتعطيل الانتخابات يوماً واحداً، وهذا تحدٍّ بالنسبة إلينا نحن في التحالف الوطني اتفقنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعيا الجميع إلى رفع الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتحفيز الناس للمطالبة بذلك، وخصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات لن تُجرى في أيلول المقبل، بل ستندمج مع الانتخابات النيابية، التي يُخشى تأجيلها.