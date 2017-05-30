* معربين عن إستيائهم تجاه التصرف غير اللائق مع رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف خلال قمة الرياض

أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني في الشؤون الخارجية، ان الحفاظ على العلاقات الودية وتطويرها مع ايران تشكل اولوية في السياسة الخارجية الباكستانية، مضيفاً: اننا سنعيد النظر في العلاقات مع السعودية.

وافادت وكالة انباء فارس من اسلام آباد، ان لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني عقدت اجتماعا خاصا لدراسة طبيعة العلاقات مع ايران وافغانستان، وأكدت على تحسينها مع طهران.

وخلال مشاركته في هذا الاجتماع، قال سرتاج عزيز: إن بذل الجهود للحفاظ على العلاقات الودية مع ايران يمثل أولوية في السياسة الخارجية الباكستانية، وهي ما زالت متواصلة.

وشدد عزيز على اننا لا نريد أبدا ان نجعل ايران مستاءة منا، وسنعيد النظر في نوع العلاقات مع السعودية.

وأكد الاعضاء المشاركون في هذا الاجتماع على تحديد سياسة خارجية متوازنة ومحددة، معربين عن إستيائهم تجاه التصرف غير اللائق مع رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف خلال قمة الرياض، وطالبوا بإعادة النظر في انضمام باكستان الى التحالف العسكري السعودي.

وأعلن اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني، ان لعب اسلام آباد دورا في التحالف العسكري السعودي، سيكون بقيمة فقدان ايران، منتقدين سياسة باكستان تجاه ايران وافغانستان، مطالبين ان تتحرك الدبلوماسية الخارجية في مسارها الصحيح.

كما أعلن اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الباكستاني، ان الهند واعداء باكستان يواصلون مساعيهم لعزل باكستان، وأحد هذه الدسائس تعريض العلاقات مع ايران للخطر.

الجدير بالذكر انه بعد عقد قمة الرياض والتي تم خلالها تسويق اتهامات لإيران بدعم الارهاب، قررت باكستان الانسحاب من التحالف العسكري بقيادة السعودية، وحددت في هذا المجال خطوطها الحمراء.. اذ أعلن مسؤولون باكستانيون انهم يتقبلون الانضمام الى التحالف العسكري السعودي فيما اذا تمت الموافقة على شروطهم المسبقة بما فيها محاربة الارهاب وانضمام ايران الى التحالف.

وفي هذه الاثناء، يبحث القائد السابق للجيش الباكستاني، الذي يتولى قيادة التحالف العسكري السعودي، عن سبيل للاستقالة والعودة الى بلاده.

ويعتقد راحيل شريف ان هذا التحالف العسكري لا يمكنه ان يتحرك ضمن المسار الذي تم الحديث عنه، كما انه مستاء من التغلغل الاميركي المتزايد في السعودية.