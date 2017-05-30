وصل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، الثلاثاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وجاء في بيان اصدره الديوان الملكي، وبثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)،الثلاثاء، أن الامير محمد بن سلمان سيبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر زيارة ولي ولي العهد إلى روسيا هي الثالثة خلال عامين، إذ سبق أن زارها مرتين عام 2015 وأجرى مباحثات مع بوتين، وذلك في حزيران/ يونيو بسان بطرسبرغ، وفي تشرين أول/ أكتوبر في سوتشي.

وتوقع عدد من المراقبين أن يتصدر الملف السوري والايراني مباحثات ولي ولي العهد مع الرئيس الروسي إضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال النفط.

وتأتي زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى روسيا بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة والتي عقد خلالها ثلاث قمم.

الى ذلك كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، أن وليّ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان بدأ بتمويل مجموعة (بلاكستون)، المملوكة لعائلة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير المقرب من كيان الاحتلال.

المملكة السعودية أعلنت استثمار 20 مليار دولار في صندوق للبنى التحتية تديره مجموعة بلاكستون وذلك بعد قيام كوشنير شخصيا بالتفاوض على بيع ما قيمته 100 مليار دولار من الأسلحة للمملكة.

كوشنير اليهودي الأصل تجمعه علاقات جيدة مع المسؤولين السياسيين في كيان الاحتلال الصهيوني ومع اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية، وكان قد سعى إلى عقد لقاء يجمع ترامب برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لكنه لم يتم، كما ان كوشنير مهندس حملة ترامب لنقل السفارة الى القدس المحتلة.

وبفضل الدعم السعودي ارتفعت أسهم مجموعة بلاكستون ليتجاوز سعر عرضها الابتدائي 31 دولارا، بعد أن تراجعت لما يقرب من عامين.

صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، نشرت تقريرا عن الدعم الذي قدمه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الامريكي الذي زار مؤخرا السعودية وعقد العديد من الصفقات مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

الصحيفة أشارت إلى أن الممول الأمريكي أصبح الآن لديه فكرة جديدة للحصول على أموال السعودية للاستثمار في مشاريع مثل الأنفاق والجسور والمطارات وغيرها من التحسينات الضرورية في البنية التحتية في الولايات المتحدة.

بدورهم، حذّر خبراء الأسهم من أنّ الالتزام بمثل هذا المبلغ الكبير لصندوق واحد من قبل مستثمرٍ واحد، كما هو الحال في حالة المملكة السعودية، هو أمرٌ غير معتاد على الإطلاق.