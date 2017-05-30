* اننا نعيش في منطقة يشعر قادة دولها بالرعب من مراجعة اصوات الشعب ولا يمكنهم حتى تصور ذلك

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اسحاق جهانغيري، الشعب الايراني بأنه الفائز الاول في الانتخابات الاخيرة، اذ وضع اسم ايران الى جانب الدول التي تفتخر بديمقراطيتها امام العالم.

وخلال اجتماع لمحافظي البلاد، الاثنين، اوضح جهانغيري بأن الشعب الايراني بمشاركته الحماسية في الانتخابات الرئاسية والبلدية قد خلق مفاجأة واضاف: إن الشعب الايراني حقق في هذه الانتخابات انجازا كبيرا بكل معنى الكلمة وسجل اسم ايران الى جانب الدول التي تفتخر بديمقراطيتها في العالم.

ووجه الشكر والتقدير لكل المعنيين بإجراء الانتخابات، واضاف: إن هذه الانتخابات قد رفعت اسم ايران في منطقة محفوفة بالمخاطر ومنحت البلاد الأمن والعزة والاقتدار وان الرابح الاول في هذه الانتخابات هو الشعب الايراني الذي شارك بكثافة وسجل حركة تأريخية.

واشار الى ان الشعب الايراني بمشاركته الواسعة في الانتخابات قد منح المكانة لايران في المنطقة والعالم واضاف: اننا نعيش في منطقة يشعر قادة دولها بالرعب من مراجعة اصوات الشعب ولا يمكنهم حتى تصور ذلك، ولهذا السبب فان غالبية حكامها تقليديون ومستبدون.

واعتبر ان قضايا عالم اليوم معقدة جدا واضاف: من جانب جاءت جماعات متطرفة الى سدة الحكم في اميركا وتقوم بإثارة الاجواء ضد ايران وتطلق تصريحات سخيفة ضد بلادنا ومن جانب آخر هنالك بعض الدول بالمنطقة لا تدرك طبيعة التيارات التي تلج فيها.

واضاف: إن جغرافيا المنطقة غير قابلة للتغيير وينبغي على دول المنطقة ان تدرك باننا لابد لنا من ان نعيش الى جانب بعضنا بعضا، وعلينا في السياسة الخارجية تقديم الدعم لبإصلاح الأوضاع المضطربة لدول الشرق الاوسط.

وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر البطالة المشكلة الاساس للبلاد واضاف: إن المشاكل القائمة امام البلاد كبيرة الا ان هنالك الكثير من الطاقات لحل هذه المشاكل حيث يعد الشباب المتعلم والمدراء ذوي الخبرة والمصادر الطبيعية الوفيرة من جملة طاقات البلاد الكثيرة التي يمكنها ان تكون مؤثرة وفاعلة في حل مشاكل البلاد.

واعتبر توفير 950 الف فرصة عمل سنويا بانه بحاجة الى استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 65 مليار دولار، لافتا الى ان فسح المجال امام القطاع الخاص يعد من الضرورات الأخرى لتوفير فرص العمل.