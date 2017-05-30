* أكد على ضرورة تظافر الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز الاتحاد بين الدول الاسلامية

في إتصال هاتفي مع عليوف، اكد فيه وجوب اجتثاث جذور الافكار المتطرفة

اكد الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الآذربايجاني، الهام عليوف، على أهمية تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وقال الرئيس روحاني في هذا الاتصال: إن الارادة الراسخة للحكومتين الى جانب القواسم المشتركة بين الشعبين، قد وفرت الركائز المتينة لتعميق وتنمية العلاقات الشاملة بين طهران وباكو، وان الاواصر الخاصة تمثل طموح الشعبين الايراني والاذربيجاني.

واوضح الرئيس الايراني انه لا توجد أية عوائق وقيود امام توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وقال: إن التنفيذ السريع للإتفاقيات المشتركة، من شأنه تعزيز الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي والاقليمي اكثر من السابق.

ووصف روحاني آفاق العلاقات بين طهران وباكو بأنها مشرقة جدا، معربا عن أمله في ان يؤدي التنفيذ السريع للاتفاقيات بين البلدين الى تهيئة الارضية المناسبة للتعاون المشترك لا سيما في مجالات التجارة العابرة (الترانزيت) والطاقة والتجارة.

واعتبر الرئيس روحاني مشروع سكك الحديد رشت - آستارا بأنه من المشاريع الهامة في جدول اعمال الحكومتين، مؤكدا على الإسراع في انجازه.

وأكد على ضرورة تظافر الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز الاتحاد بين الدول الاسلامية، مضيفا: إن على الجميع السعي في الدول الاسلامية للقضاء على جذور الفكر المتطرف.

من جانبه هنأ رئيس جمهورية آذربايجان في هذا الاتصال الهاتفي، إعادة انتخاب الرئيس روحاني، واكد ان العلاقات بين البلدين في عهد الإستقلال أخذت مسيرة متنامية، لكن السنوات الاربع الماضية كانت فترة استثنائية تماما.

كما اكد الهام عليوف على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقيات بين البلدين، مضيفا: انه اصدر التعليمات اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع، وسيتم قريبا التوقيع بشكل نهائي على اتفاقية سكك حديد رشت – آستارا.

واعرب رئيس جمهورية آذربايجان عن ارتياحه للمشاركة الفاعلة للشركات الايرانية في مجالات الطاقة وانتاج السيارات والادوية في بلاده، وقال: إن باكو عازمة على تطوير علاقاتها مع طهران على جميع الاصعدة، وان هذا هو مطلب للشعبين الايراني والآذربايجاني.

واكد رئيس جمهورية آذربايجان على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقليمية، مضيفا: إن باكو تنشد تطوير التعاون مع طهران في مجال الاستقرار والامن الاقليميين والمكافحة المشتركة للعنف والتطرف والارهاب.

واكد الرئيسان كذلك إستعدادهما للمشاركة في مؤتمرات القمة الثلاثية والسعي لتعزيز التعاون الاقليمي.