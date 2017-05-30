أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، ضرورة الاستفادة من جميع إمكانيات المؤسسات العامة غير الحكومية في الاقتصاد الايراني بحيث لا يخرج من حالة المنافسة.

وأشار جهانغيري، خلال اجتماع هيئة قيادة الاقتصاد المقاوم عقد يوم الاثنين، الى مكانة ودور المؤسسات العامة غير الحكومية في ايران، وقال: بخصوص مجال نشاط المؤسسات العامة غير الحكومية في اقتصاد ايران يجب دوماً الأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من المتطلبات مثل ان اقتصاد البلاد يجب لا يخرج من حالة المنافسة على الدوام، والموضوع الهام الآخر هو انه استناداً الى السياسات العامة للاقتصاد المقاوم وسياسات المادة (44) من الدستور، فان القطاع الخاص يجب أن يتولى اقتصاد البلاد، وطبعاً فان القطاع الخاص يمتلك أيضاً القدرات لتنفيذ المشاريع.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: كما يجب الاستفادة من إمكانيات المؤسسات العامة غير الحكومية مثل إمكانيات القوات المسلحة في اقتصاد البلاد، بحيث يجب اعتماد مبدأ المنافسة في اقتصاد البلاد. واعتبر جهانغيري ان إحدى مسؤوليات هيئة قيادة الاقتصاد المقاوم هو التنسيق بين فعاليات مختلف المؤسسات الأجهزة في البلاد من أجل المضي قدماً في تحقيق البرامج الاقتصادية، مضيفاً: ان الهيئة بإمكانها القيام بدور مؤثر وحاسم في ايجاد التنسيق من أجل تنمية وتطوير البلاد من خلال الاستفادة من هذه الامكانيات.

وشارك في اجتماع هيئة قيادة الاقتصاد المقاوم، وزراء الدفاع وإسناد القوات المسلحة، الصناعة والمناجم والتجارة، النفط، الثقافة والارشاد الاسلامي، الجهاد الزراعي، الشؤون الاقتصادية والمالية، التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، الطاقة، الاتصالات وتقنية المعلومات، رؤساء منظمات التخطيط والميزانية، الشؤون الإدارية والتوظيف، التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس البنك المركزي، ورئيس صندوق التنمية الوطنية.