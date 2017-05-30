أعلن مشرف تطوير حقل (بند كرخه) النفطي، اعتزام شركة OMV النمساوية إستئناف أعمال التطوير في الحقل الواقع جنوب غرب ايران، وذلك في إطار نموذج العقود النفطية الجديدة.

وأوضح علي رضا زماني، اليوم الثلاثاء، بأن حقل (بند كرخه) النفطي سجل إكتشافه وإنتاجه التجاري بواسطة الشركة النمساوية، وذلك في إطار عقد اكتشاف وتطوير أبرم بين شركة النفط الوطنية الايرانية و(أو.ام.في). وأضاف: ان الشركة النمساوية علقت الأعمال التطويرية في الحقل وغادرت ايران على خلفية فرض الحظر الدولي على طهران.

ولفت زماني الى أن الشركة أعلنت عن رغبتها مجدداً باستئناف أنشطتها في التطوير والاستثمار في الحقل في مرحلة مابعد الحظر وقد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة والتطوير النفطي (متن) المحلية في شباط/ فبراير الماضي بهذا الشأن.

وبيّن زماني بأن مذكرة التعاون المبرمة بين (أو.ام.في) و(متن)، تقرر بموجبها إجراء الأبحاث الجيوفيزيائية والجيولوجية ومكمن الحقل وتقديم المقترح المبدئي بهذا الخصوص. وأكد ان فريقاً فنياً من (أو.ام.في) النمساوية سيعقد اجتماعاً رسمياً مع شركة النفط الوطنية الايراينة الأربعاء (اليوم)، الى أن تعقد مفاوضات توقيع العقد 15 يونيو/ حزيران المقبل.