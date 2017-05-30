ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية إنه وبالتزامن مع إبتعاد الولايات المتحدة عن إيران، فان أسواق أوراسيا المندمجة بقيادة روسيا تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع طهران.

وفي مقال لها يوم الإثنين، كتبت (فايننشيال تايمز) تقول: ان اتحاد أوراسيا الإقتصادي (EEU) بقيادة روسيا يسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية مع طهران، مشيرة إلى أن الإتحاد سيبرم إتفاقية التجارة الحرة مع إيران نهاية العام 2017. وأضافت الصحيفة: يأتي هذا في وقت تشير الدلائل إلى أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ستسوء أكثر.

وقالت الصحيفة: الرئيس ترامب وخلال زيارته للسعودية والتي جاءت بالتزامن مع فوز الرئيس روحاني رئيساً لإيران في الإنتخابات الرئاسية بدورتها الثانية عشرة هاجم إيران وأثار موجة من الرعب والإرهاب في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى التعاون بين إيران وروسيا في بعض القضايا الإقليمية ومن أهمها الحرب في سوريا، ولفتت إلى أن البلدين ومنذ فرض الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2014 الحظر على روسيا سعيا إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية فيما بينهما.

وقالت: إن التوصل إلى إتفاقية التجارة الحرة مع إيران هو نجاح كبير لإتحاد اوراسيا الإقتصادي والذي يشمل كلاً من روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وجورجيا وأرمينيا.

وقد أعرب وزير الإقتصاد الكازاخي، تيمور سليمانوف، عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى نتائج أساسية بخصوص الإتفاقية التجارية مع إيران نهاية العام 2017.