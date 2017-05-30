أعلن مصرف (بوبولار ديسوندريو) الإيطالي استعداده للتعاون مع المصارف الإيرانية، مشيراً إلى أن رسوم المصرف لنقل كل ألف يورو هي يورو ونصف.

وفي رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الإيرانية إلى غرفة طهران التجارية يوم الإثنين، أعلنت الوزارة إن مصرف (بوبولار ديسوندريو) الإيطالي أعلن استعداده للتعاون مع 20 مصرفاً إيرانياً.

ووفقاً لذلك، فقد بات بالإمكان نقل الأموال مباشرة إلى فروع مصرف (بوبولار ديسوندريو)، وبالتالي تزول المخاطر التي تكتنف نقل الأموال عبر مراكز الصيرفة.

يذكر أن مصرف (بوبولار ديسوندريو) أقدم خلال العام 2016 بتعزيز العلاقات المباشرة مع المصارف والبنوك والمؤسسات المالية الإيرانية وذلك بهدف شفافية العمليات المصرفية وتسهيل العلاقات التجارية بين إيران وإيطاليا.

وهذا الأمر يتيح لرجال الأعمال إمكانية إجراء عملياتهم المصرفية ونقل الأموال بصورة جيدة من خلال المصرف الإيطالي، وبالتالي فستكون عمليات نقل الأموال أكثر أماناً من مراكز الصيرفة.