وخلال الإجتماع الثالث عشر لمجلس (أيرينا) في مدينة أبوظبي بالإمارات يوم الإثنين، قال صادق زادة: ان وزارة الطاقة وبهدف استقطاب إستثمارات القطاع الخاص في داخل البلاد وخارجها وزيادة الحوافز لدى المستثمرين للدخول في محطات إنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك فسح المجال أمام التنوع في مصدر الطاقة فقد قامت بتهيئة الأرضية المناسبة لهذا الغرض وذلك من خلال الشراء المكفول للطاقة الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال.

ولفت مساعد وزير الطاقة إلى أن إيران وبهدف تقديم المزيد من الدعم بهذا الخصوص وضعت سياسة تشجيعية لتوطين المعدات والتقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تشكل أرضية لإستقطاب الشركات الأجنبية.

وأشار صادق زادة إلى أن هذه السياسة ساعدت على نصب وتدشين محطات للطاقة المتجددة تقوم بإنتاج أكثر من 350 ميغاواطاً من الطاقة الكهربائية، معرباً عن أمله أن يصل حجم إنتاج هذه المحطات إلى 7500 ميغاواط مع حلول العام 2030.

يذكر أن أكثر من 148 بلداً (بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) وقع على قانون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وإن 66 بلداً أقر القانون في مجالسها الوطنية.