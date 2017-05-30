قال قائد شرطة محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) انه منذ بداية السنة الايرانية الحالية (بدات في 21 اذار/ مارس 2017) وحتى الآن، تم كشف وضبط 28 طنا من مختلف انواع المخدرات في هذه المحافظة.

وخلال اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات، قال العميد حسين رحيمي، أنه في هذا العام لدينا وتيرة متنامية في كشف المخدرات وضبطها كما في العالم الماضي.

وأوضح: ان قوى الامن الداخلي شاركت في 12 عملية واشتباك مسلح وكشفت وضبطت قرابة 28 طنا، في هذه المحافظة.

وتابع: خلال هذه الاشتباكات قتل 5 من المهربين، وتم القاء القبض على 275 شخصا. وصودرت 176 سيارة من مهربي المخدرات.

وأعلن العميد رحيمي تفكيك 17 عصابة دولية كبرى لتهريب المخدرات خلال السنة الايرانية الجارية (بدأت في 21 آذار/مارس 2017).