أعلن مركز الإحصاء في إيران، إن معدل الناتج المحلي الإجمالي بلغ مع النفط خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس) 3ر8 بالمائة، مشيراً إلى أن هذا المعدل بلغ من دون النفط 3ر6 بالمائة.

وأشار مركز الإحصاء، في تقريره الذي نشره يوم الإثنين، ان القطاع الزراعي والصناعي بمجموعاته (المناجم والصناعة والطاقة والبناء) شهد نمواً بمعدل 3ر11 بالمائة، فيما بلغ معدل نمو الخدمات 1ر7 بالمائة مقارنة مع العام 2015، لافتاً إلى أن نمو القطاع الصناعي يأتي بالدرجة الأولى لزيادة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي.

يذكر أن أحدث المؤشرات التي نشرها البنك المركزي تشير إلى أن إيران شهدت نمواً بدون النفط بمعدل 4ر6 بالمائة خلال الأشهر التسعة من السنة الماضية، في حين حققت الأشهر الثلاثة من نفس السنة نمواً بمعدل 7ر15 في الناتج المحلي الإجمالي.