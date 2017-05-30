نفى المدير العام لشركة تجارة البتروكيماويات، تجميد الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات البتروكيماوية الايرانية الى الصين، وقال: انه وبسبب تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال في البنوك الصينية، فانه يجري إتخاذ إجراءات صارمة في صادرات المنتجات البتروكيماوية ونقل الأموال .

وحول مزاعم حظر صادرات المنتجات البتروكيمياوية الايرانية وتجميد الأرصدة الايرانية في الصين، أوضح مهدي شريفي، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء: ان أموال ايران في الصين لم تجمد، لكنهم أخلوا بمسار تسديد الايرادات المالية المتأتية من الصادرات البتروكيماوية.

وقال شريفي: ان السبب الرئيس وراء هذا الموضوع هو ان البنوك الصينية بدأت ومنذ بداية شهر مايو الجاري تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال، لذا وضعت إجراءات صارمة أمام صادرات المنتجات البتروكيماوية ونقل الايرادات المالية المتأتية من الصادرات البتروكيماوية. وأضاف: المشكلة الأخرى هي ان البنوك الصينية لم تسحب حتى الآن البنوك الايرانية من قائمة البنوك والشركات ذات المخاطرة. وتابع: ان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية أجرى مفاوضات مع المسؤولين الصينيين لحل هذه المشكلة.

وحول تأثير هذه المشكلة على صادرات المنتجات البتروكيماوية الايرانية، أوضح شريفي انه وبسبب عدم إمكانية نقل الأموال، فان صادرات بعض الشركات قد توقفت.

وأشار شريفي الى تصدير نحو 40 بالمائة من مجموع المنتجات البتروكيماوية و60 الى 70 بالمائة من صادرات المواد البليمرية الى الصين، وقال: لذا لا يمكن غض البصر عن أسواق الصين.

وبلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية الايرانية 8ر12 مليون طن في 2013، فيما ارتفعت الى 4ر20 مليون طن نهاية عام 2016.