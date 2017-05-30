أعلن مصدر روسي، ان شركة الغاز الوطنية الايرانية وشركة (غازبروم) الروسية أعدتا إتفاقية سيجري التوقيع عليها قريباً تنص على بناء مصنع للغاز المضغوط في ايران، تصدر منتجاته الى ثلاث بلدان آسيوية.

وأعلن المندوب التجاري الروسي في ايران، اندريه لوغانسكي، ان غازبروم وشركة الغاز الوطنية الايرانية، ستوقعان عقداً لإنشاء مصنع لإنتاج الغاز المضغوط في ايران، يتم تغذية المصنع من حقل بارس الجنوبي.

وأفادت صحيفة (ايزوستيا)، الثلاثاء، نقلاً عن اندريه لوغانسكي، وكذلك المسؤولين المطلعين على مشاريع غازبروم، بأن الغاز الايراني المضغوط المنتج في المصنع الجديد سيصدر الى الهند ولاوس وكمبوديا. وتوقعت الصحيفة التوقيع على إتفاقية بناء مصنع الغاز المضغوط في ايران، في الملتقى الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في سانت بطرسبرغ خلال اليومين القادمين.

ويعقد الملتقى الاقتصادي في سانت بطرسبورغ لمدة ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الوفود الاقتصادية من الدول المختلفة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، بهدف التعاون الشامل بين الدول، وكذلك التعاون المتعدد الأطراف والاقليمي.

(غازبروم) التي تعمل ومنذ سنوات في حقل بارس الجنوبي، تتعاون منذ عام 1997 في تطوير المرحلتين الثانية والثالثة لهذا الحقل، لكنها توقفت بسبب الحظر. ووقعت شركة الغاز الوطنية الايرانية وغازبروم الروسية على مذكرة تفاهم في موسكو في 28 مارس الماضي، وذلك خلال لقاء الرئيس روحاني نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، تنص على تطوير التعاون بينهما.