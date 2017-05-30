  • الثلاثاء ٤ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194859 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
نوبخت: ايران تتوقع شراء 11 مليون طن من القمح المحلي هذا العام

نوبخت: ايران تتوقع شراء 11 مليون طن من القمح المحلي هذا العام

توقع المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت، شراء 11 مليون طن من القمح المحلي بقيمة 152.55 تريليون ريال هذا العام ( الدولار= 32440 ريال).

وأوضح نوبخت في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء،بان لغاية يوم امس الاثنين تم شراء 1.964 مليون طن من القمح (بدءا من منتصف ابريل /نيسان الماضي) بقيمة 25.71 تريليون ريال.

من جهة ثانية أكد نوبخت أن معدل التضخم بلغ 7.1 بالمئة في شهر "اردبيهشت" الايراني المنتهي 21 مايو/أيار 2017.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1680 sec