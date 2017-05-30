توقع المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت، شراء 11 مليون طن من القمح المحلي بقيمة 152.55 تريليون ريال هذا العام ( الدولار= 32440 ريال).

وأوضح نوبخت في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء،بان لغاية يوم امس الاثنين تم شراء 1.964 مليون طن من القمح (بدءا من منتصف ابريل /نيسان الماضي) بقيمة 25.71 تريليون ريال.

من جهة ثانية أكد نوبخت أن معدل التضخم بلغ 7.1 بالمئة في شهر "اردبيهشت" الايراني المنتهي 21 مايو/أيار 2017.