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|رقم الخبر: 194859
|تاريخ النشر: أيار 30, 2017
|الوقت: 17:20
|الاقسام: اقتصاد
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نوبخت: ايران تتوقع شراء 11 مليون طن من القمح المحلي هذا العام
توقع المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت، شراء 11 مليون طن من القمح المحلي بقيمة 152.55 تريليون ريال هذا العام ( الدولار= 32440 ريال).
وأوضح نوبخت في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء،بان لغاية يوم امس الاثنين تم شراء 1.964 مليون طن من القمح (بدءا من منتصف ابريل /نيسان الماضي) بقيمة 25.71 تريليون ريال.
من جهة ثانية أكد نوبخت أن معدل التضخم بلغ 7.1 بالمئة في شهر "اردبيهشت" الايراني المنتهي 21 مايو/أيار 2017.
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