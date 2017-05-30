وأفاد موقع (أويل برايس) الخبري، ان واردات كوريا الجنوبية من النفط سجلت ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2017 مقارنة للأشهر السابقة، وبلغت 278 مليوناً و180 ألف برميل، وعدّ (أويل برايس) هذا النمو يعود الى ارتفاع واردات سيئول من النفط الايراني بنسبة 5ر104 بالمائة .

وبلغت مبيعات النفط الايراني الى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 18 مليوناً و540 ألف برميل، وبهذا باتت ايران المصدر الثاني لكوريا الجنوبية بعد السعودية.