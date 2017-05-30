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رقم الخبر: 194858 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 17:21 الاقسام: اقتصاد  
إرتفاع إستيرادات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

إرتفاع إستيرادات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من النفط الايراني بنسبة 105 بالمائة وتسديد شركة نفط الإمارات مستحقات ايران البالغة 4 مليارات دولار، تصدرت أحداث الطاقة العالمية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد موقع (أويل برايس) الخبري، ان واردات كوريا الجنوبية من النفط سجلت ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2017 مقارنة للأشهر السابقة، وبلغت 278 مليوناً و180 ألف برميل، وعدّ (أويل برايس) هذا النمو يعود الى ارتفاع واردات سيئول من النفط الايراني بنسبة 5ر104 بالمائة .

وبلغت مبيعات النفط الايراني الى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 18 مليوناً و540 ألف برميل، وبهذا باتت ايران المصدر الثاني لكوريا الجنوبية بعد السعودية.

 
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