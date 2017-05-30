قررت هيئة السوق المالية السعودية شطب رابع شركة من البورصة المحلية لعدم قدرتها على تعديل أوضاعها، بعد تجاوز خسائرها 50 بالمائة من رأسمالها، ليرتفع عدد الشركات المشطوبة إلى أربع.

وقالت الهيئة إنها شطبت إدراج شركة "وقاية للتأمين" من البورصة، نظراً لعدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظام الشركات.

وحسب مسح "الأناضول" تبلغ الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من 149 بالمائة من رأسمالها، بنحو 298 مليون ريال (79.5 مليون دولار)، فيما رأسمالها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).

وتُعد هذه الحالة الرابعة، لشطب شركة من البورصة السعودية بسبب خسائرها، بعد "شركة المعجل"، و"شركة سند"، و"شركة بيشة"، التي تم شطبها جميعا الشهر الجاري.

والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 172 شركة، بعد شطب الشركات الأربع، موزعة على 20 قطاع.

وحسب مسح "الأناضول"، لم يتبق حالياً شركات خسائرها تتجاوز 50 بالمائة من رأسمالها، وفق بيانات الشركات حتى الربع الأول من العام الجاري.