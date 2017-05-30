  • الثلاثاء ٤ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194857 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
شطب 4 شركات خاسرة من البورصة السعودية

شطب 4 شركات خاسرة من البورصة السعودية

قررت هيئة السوق المالية السعودية شطب رابع شركة من البورصة المحلية لعدم قدرتها على تعديل أوضاعها، بعد تجاوز خسائرها 50 بالمائة من رأسمالها، ليرتفع عدد الشركات المشطوبة إلى أربع.

وقالت الهيئة إنها شطبت إدراج شركة "وقاية للتأمين" من البورصة، نظراً لعدم اتخاذ الشركة الإجراءات النظامية اللازمة، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظام الشركات.

وحسب مسح "الأناضول" تبلغ الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من 149 بالمائة من رأسمالها، بنحو 298 مليون ريال (79.5 مليون دولار)، فيما رأسمالها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).

وتُعد هذه الحالة الرابعة، لشطب شركة من البورصة السعودية بسبب خسائرها، بعد "شركة المعجل"، و"شركة سند"، و"شركة بيشة"، التي تم شطبها جميعا الشهر الجاري.

والبورصة السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 172 شركة، بعد شطب الشركات الأربع، موزعة على 20 قطاع.

وحسب مسح "الأناضول"، لم يتبق حالياً شركات خسائرها تتجاوز 50 بالمائة من رأسمالها، وفق بيانات الشركات حتى الربع الأول من العام الجاري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0628 sec