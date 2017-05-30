جرى في مدينة هوتشي منه سحب قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات 2017 في فيتنام يوم الثلاثاء.

ويشارك في البطولة 14 نادياً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تضم مجموعتين أربعة أندية ومجموعتين ثلاثة أندية.

وأوقعت القرعة نادي نفط الوسط العراقي وصيف حامل اللقب في المجموعة الثانية إلى جانب الريان القطري وفاموس الهندي وديسي انفيست الطاجيكي.

في المقابل يلعب ثاي سون نام الفيتنامي المضيف بالمجموعة الأولى التي تضم أيضاً الظفرة الإماراتي وفيك فايبرز الأسترالي واريم القرغيزي.

وتضم المجموعة الثالثة شريكر أوساكا الياباني و"غيتي بسند" الإيراني وشينزن نانلينغ الصيني، في حين تضم المجموعة الرابعة تشونبوري بلو وايف التايلاندي والماليك الأوزبكي وبنك بيروت اللبناني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن هذه النسخة الثامنة من البطولة وهي ستقام في مدينة هوتشي منه الفيتنامية خلال الفترة من 20 إلى 30 تموز/يوليو المقبل.

وقد تم وضع نادي ثاي سون نام الفيتنامي على رأس التصنيف بصفته ممثلاً للدولة المضيفة، في حين تم تصنيف بقية الأندية بحسب نتائج النسخة الماضية عام 2016 في تايلاند.

القرعة

المجموعة الأولى

A1 ثاي سون نام (فيتنام)

A2 الظفرة (الإمارات)

A3 فيك فايبرز (أستراليا)

A4 اريم (قرغيزستان)

المجموعة الثانية

B1 نفط الوسط (العراق)

B2 الريان (قطر)

B3 فاموس (الهند)

B4 ديسي انفيست (طاجيكستان)

المجموعة الثالثة

C1 شريكر أوساكا (اليابان)

C2 ساني غيتي بسند (إيران)

C3 شينزن نانلينغ (الصين)

المجموعة الرابعة

D1 تشونبوري بلو وايف (تايلاند)

D2 الماليك (أوزبكستان)

D3 بنك بيروت (لبنان)