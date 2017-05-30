شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس أن معسكرات "الإرهابيين" في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

وقال سامح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة أمس إن "وجود تنظيمات إرهابية في ليبيا واتخاذها لقواعد للتدريب والانطلاق إلى الأراضي المصرية يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري".

هذا وكانت الطائرات الحربية المصرية شنت على مدار يومين عدة غارات على مواقع في مدينة درنة شرقي ليبيا وذلك عقب مقتل 29 مصريا وإصابة آخرين في هجوم مسلح نفذه ملثمون على حافلة تقل عشرات الأقباط في محافظة المنيا بصعيد مصر يوم الجمعة الماضي.

وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد إلى أن هذا الهجوم يثبت قدرتهم في ليبيا على استهداف مصر.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في مدينة درنة الليبية أن طائرات حربية نفذت ثلاث غارات على المدينة أمس، استهدفت إحداها المدخل الغربي، فيما استهدفت غارتان منطقة الظهر الأحمر ، جنوب درنة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري أن القائد العام المشير خليفة حفتر يشرف بشكل مباشر على العمليات الجوية لسلاح الجو الليبي والمصري.