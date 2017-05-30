دان المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء التفجيرات الارهابية التي وقعت مساء أمس واليوم في العراق والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى بين صفوف الناس العزل سيما النساء والاطفال وقوات الشرطة.

وعبّر قاسمي عن مواساته وتعازيه لحكومة العراق وشعبه ولاسر الضحايا، وقال ان هذه الجريمة النكراء في هذا الشهر الفضيل، تكشف عن العداء المتأصل للارهابيين والتكفيريين للاسلام الاصيل والمسلمين، واصفا هذه الجرائم بمحاولات الارهابيين اليائسة والعقيمة للتغطية على هزائمهم المتلاحقة في العراق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، ان العراق قريب جدا من الانتصار النهائي ضد الارهاب، منوها الي الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي في الموصل، ومعربا عن امله بتطهير كامل التراب العراقي من لوث الارهابيين التكفيريين.

وخلفت التفجيرات التي وقعت مساء امس واليوم في منطقتي الكرادة وقرب جسر الشهداء في وسط العاصمة العراقية بغداد، عشرات الشهداء والجرحى من الناس العزل.