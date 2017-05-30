وجه الجيش الفلبيني، يوم الثلاثاء نداء إلى المسلحين المتحصنين فى أحد أحياء مدينة مراوى جنوب البلاد مطالبا باستسلامهم لتفادى اصابة آلاف المدنيين العالقين فيها، وإلا فمصيرهم الموت.

وإصابة اثنين من قادة المعارضة في العاصمة

وقتل أكثر من مئة شخص في أسبوع من المعارك، منذ اقدام مسلحين أكدوا إنتماءهم الى تنظيم داعش على تخريب بعض أحياء المدينة التي تعد مركزا للثقافة الإسلامية في البلاد.

وأعلن الرئيس "رودريجو دوتيرتي" فرض الأحكام العرفية في مجمل منطقة مينداناو التي تضم 20 مليون نسمة.

لكن المتمردين الذين قدر قادة الجيش عددهم بحوالي مئة في مرحلة أولى، ما زالوا متحصنين منذ ثمانية ايام وسط الغارات الجوية وحرب الشوارع، ما حدا بالسلطات الثلاثاء إلى مطالبتهم بالاستسلام الثلاثاء.

وفي تصريحات لاذاعة "دي زد بي بي"، قال المتحدث بإسم الجيش "رستيتوتو باديلا": إننا نوفر للموجودين في الداخل فرصة الاستسلام. ما زالت أمامكم فرصة لإلقاء السلاح.

وتابع موجها الحديث إلى المسلحين: الأفضل أن تفعلوا، لتفادي تعرض أي شخص إضافي لكل هذا وتدمير اي مبنى آخر.

واضاف: ان عدم الاستسلام بالنسبة الى الارهابيين يعني موتهم المحتم. ردا على سؤال حول دواعي طلب الاستسلام قال المتحدث باسم الرئاسة "أرنستو أبيلا" انه اطلق للحد من الإضرار الميدانية نهائيا لتقليص التبعات على المدنيين اكبر قدر ممكن.

من جانبه قال أحد زعماء المعارضة الفنزويلية إنه وزميلا له أصيبا عندما فرقت قوات الأمن مظاهرات مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو يوم الاثنين في العاصمة كراكاس.

ومنذ شهرين يغلق خصوم مادورو الطرق السريعة ويقيمون المتاريس في احتجاجات تطالب بالدعوة لانتخابات مبكرة ومعالجة أزمة اقتصادية خانقة تشتد وطأتها.

وقتل 59 شخصا في المواجهات التي غالبا ما يشوبها العنف والتي وصفها مادورو بأنها محاولات للإطاحة بحكومته.

وقال "إنريكي كابريليس" الذي ترشح مرتين في الانتخابات الرئاسية "تعرضنا لكمين". وكان كابريليس برفقة محتجين حاولوا السير إلى مكتب تلقي الشكاوى الحكومي لكن قوات الأمن منعتهم.

وقال كابريليس في مؤتمر صحفي "هذه الحكومة قادرة على القتل أو حرق أي شيء".

وأشار إلى أن 16 شخصا آخرين أصيبوا في المسيرة مضيفا أنه سيرفع شكوى بخصوص ما حدث أمام المدعي العام.

ونشر النائب خوسيه أوليفاريس تغريدة على تويتر تتضمن صورة لندبة على وجه كابريليس قال إنها نتيجة قيام جندي بضربه بخوذة على رأسه خلال المواجهات.

وقال أوليفاريس إنه خلال المظاهرة نفسها وقع النائب المعارض كارلوس باباروني بعنف على الأرض بعد تعرضه لضغط مدفع مياه مما تسبب في إصابته بجرح في الرأس.