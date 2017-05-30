اعتبر وزير الخارجية الألماني "زيغمار غابريل"، أن الولايات المتحدة قد خسرت زعامة العالم، مشددا على ضرورة مواجهة سياسة البيت الأبيض.

وفي حديث نقلته Der Spiegel قال وزير الخارجية الألماني: الولايات المتحدة فشلت في شغل موقع الدولة الأهم في مجتمع القيم الغربية، ولا بد في ظل ذلك من الوقوف في وجه واشنطن.

واعتبر أن نهج الانعزال الذي سلكته الولايات المتحدة صار يؤثر سلبا في الوضع الدولي ككل، وأن ميزان القوى في العالم قد اختل مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة.

وسبق للمستشارة الألمانية أن أكدت يوم أمس أنه لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على الآخرين، وأنه على بلدان الاتحاد الأوروبي أن تقرر مصيرها بنفسها.

وفي تعليق على التصريحات غير المسبوقة الصادرة عن ميركل ووزير خارجيتها، اعتبر دميتري أوفيتسيروف بيلسكي الخبير في الشؤون السياسية أن موقف برلين الجديد جاء نتيجة للضبابية التي تحيط بالسياسية الأمريكية التي لم يعد يمكن التكهن بها.

وأضاف: لقد قضى ترامب منذ تنصيبه حيزا لا بأس به من الوقت فيما لم تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن أي قرار يضع النقاط على حروف السياسة الخارجية لواشنطن، حيث تستمر المواجهات معه في محاولة من الأقطاب المناهضة له في واشنطن لإرغامه على انتهاج مسار الإدارة الأمريكية السابقة.

وتابع: ترامب مستمر في المواجهة ولا يريد الاستسلام، الأمر الذي يعني أن تصريحات ميركل ووزير خارجيتها ليست إلا محاولة لحفز واشنطن على تبني موقف واضح بشكل أو بآخر تجاه شركائها.

وذكّر أوفيتسيروف بيلسكي بتوقيت تصريح ميركل عشية الانتخابات المنتظرة في ألمانيا، وختم بالقول: "من مصلحتها إظهار زعامتها لأوروبا، والإشارة ضمنا بذلك إلى أن الولايات المتحدة لم تعد الصديق الوفي والمخلص للأوروبيين، الأمر الذي يعني أن ألمانيا وحدها القادرة في ظل الوضع الجديد على الزعامة".

وسائل الإعلام الألمانية في تغطية تصريح ميركل، اعتبرت أنه جاء نتيجة لما خلصت إليه المباحثات التي أغضبت الوفد الألماني خلال مباحثاته مع الأمريكيين في قمة مجموعة "السبع الكبرى" في إيطاليا مؤخرا.

*علاقات بديلة

الى ذلك قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الثلاثاء بعد لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن ألمانيا تريد تطوير العلاقات مع الهند وإن ذلك لن يكون على حساب العلاقات عبر الأطلسي.

ووصف مودي برلين "بالشريك الذي يعتمد عليه جدا".

وتحدثت ميركل عن تطوير التعاون مع الهند وأضافت أن ذلك "ليس موجها ضد أي علاقات أخرى وبالتأكيد ليس ضد العلاقات عبر الأطلسي التي دوما كانت مهمة جدا لنا وستظل كذلك في المستقبل".

وكانت ميركل أوضحت شكوكها يوم الاثنين حيال الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف ولكنها قالت إنها مؤمنة بأهمية العلاقات عبر الأطلسي فيما يمثل تخفيفا لحدة تصريحات أثارت دهشة واشنطن لصراحتها قبل يوم.