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رقم الخبر: 194851 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: دوليات  
رئيس كوريا الجنوبية يحقق في قاذفات دخلت دون علمه

رئيس كوريا الجنوبية يحقق في قاذفات دخلت دون علمه

دعا الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، إلى إجراء تحقيق في عدم تبليغه بوصول عدة قاذفات إضافية لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي المثير للجدل الذي يهدف لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وتعهد مون جاي-إن، قبل تولي منصبه في 10 مايو الماضي، بمراجعة نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد"، الذى أثار غضب بيونغيانغ وبكين، بسبب تشكيله تهديدا أمنيا على الدولتين.

وأورد مكتب مون، يوم الثلاثاء، أنه اكتشف وصول أربع منصات إطلاق في "ثاد" إلى كوريا الجنوبية، منذ أن تم تركيب المنصتين الأصليتين في أبريل الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السابقة لم تفصح عن وصول القاذفات الإضافية، عندما حصل مون على مذكرة سياسية من الوزارة بعد تنصيبه.

وقالت سيئول في أوائل مايو: إن نظام "ثاد" بدأ في العمل، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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