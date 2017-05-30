اكد السفير الايراني لدى سلطنة عمان 'حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي' حرص المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير التعاون المشترك مع سلطنة عمان.

جاءت تصريحات نوري شاهرودي خلال اللقاء مع وزير المكتب السلطاني 'الفريق أول سلطان بن محمد النعماني' اليوم الثلاثاء؛ حيث مباحثات الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية العلاقات في شتى المجالات بين طهران ومسقط.

وفي تصريح له خلال اللقاء، وصف المسؤول العماني العلاقات الثنائية بين البلدين بالجيدة؛ معلنا استعداد سلطنة عمان لتطوير مستوى التعاون السياسي والاقتصادي مع ايران.

وعودة الي تصريحات السفير الايراني، فقد اشاد نوري شاهروي خلال اللقاء بمواقف 'الشيخ سلطان بن قابوس' الحكيمة؛ داعيا الى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين.

وتفيد التقارير ذات الصلة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان تربطهما اواصر تعاون اقتصادية عديدة وخاصة في مجالات تصدير الحديد والصلب والمنتجات البتروكيمياوية والغذائية والمواشي؛ فضلا عن التبادل التجاري في مجال الاجهزة الصناعية والسيارات ومواد البناء والسجاد والمحاصيل الزراعية والمنظفات والنفط والغاز وتنقيب المناجم والمعادن والخدمات الهندسية.