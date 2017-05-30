  • الثلاثاء ٤ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194849 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: محليات  
السفير نوري شاهرودي: طهران مصممة على تطوير العلاقات مع مسقط

السفير نوري شاهرودي: طهران مصممة على تطوير العلاقات مع مسقط

اكد السفير الايراني لدى سلطنة عمان 'حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي' حرص المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير التعاون المشترك مع سلطنة عمان.

جاءت تصريحات نوري شاهرودي خلال اللقاء مع وزير المكتب السلطاني 'الفريق أول سلطان بن محمد النعماني' اليوم الثلاثاء؛ حيث مباحثات الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية العلاقات في شتى المجالات بين طهران ومسقط.

وفي تصريح له خلال اللقاء، وصف المسؤول العماني العلاقات الثنائية بين البلدين بالجيدة؛ معلنا استعداد سلطنة عمان لتطوير مستوى التعاون السياسي والاقتصادي مع ايران.

وعودة الي تصريحات السفير الايراني، فقد اشاد نوري شاهروي خلال اللقاء بمواقف 'الشيخ سلطان بن قابوس' الحكيمة؛ داعيا الى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين.

وتفيد التقارير ذات الصلة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان تربطهما اواصر تعاون اقتصادية عديدة وخاصة في مجالات تصدير الحديد والصلب والمنتجات البتروكيمياوية والغذائية والمواشي؛ فضلا عن التبادل التجاري في مجال الاجهزة الصناعية والسيارات ومواد البناء والسجاد والمحاصيل الزراعية والمنظفات والنفط والغاز وتنقيب المناجم والمعادن والخدمات الهندسية.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2145 sec