في حوار مع وكالة أنباء "بانا" تكلم المنتج السينمائي "حسن آقاكريمي" حول دور وزارة التعليم و التربية في دعم سينما الأطفال و قال: يجب أن تصبح السينما أحد أركان التعليم و التربية في المدارس.

و أشار هذا المنتج السينمائي الى ضرورة إقامة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين بشكل سنوي، و قال: عرض أفلام الأطفال و اليافعين، و مراجعتها، سيولد ثقافة و منهجاً للأفلام التي ستنتج في المستقبل، و هذا سينعش سينما الطفل، و يعطيها مكانتها الحقيقية.

و أضاف آقاكريمي: برأيي على وزارة التعليم و التربية أن تقوم بدعم سينما الأطفال و أيضاً على المؤسسات السينمائية كمؤسسة فارابي أن تقوم بواجبها في دعم سينما الطفل. لكن الدور الأساسي في هذا الدعم سيكون على عاتق وزارة التعليم و التربية لأنها تتعامل مع الأطفال بشكل مباشر، و عليها أن تستخدم أفلام الأطفال في مناهجها الدراسية.

و أضاف هذا المنتج السينمائي بأن وزارة التعليم و التربية لديها دور مهم في دعم هذا اللون السينمائي، و إنعاشه. بإمكان هذه الوزارة أن تشتري 200 أو 300 ألف تذكرة لكل فيلم ينتج للأطفال، و هذا سيكون ضماناً جيداً لمنتجي أفلام الأطفال، و سيقلل من مجازفة إنتاج أفلام الأطفال.

و قال مير آقايي: يجب أن نوسع آفاقنا، حتى حتى تتخلص أفلام الأطفال من المراقبة العجيبة و الغريبة التي تخضع لها أفلام الكبار. في هذه الحالة سيكون بإمكاننا أن نجذب المشاهدين، و نفتح المجال للمشاركات الدولية.

و تكلم هذا المنتج حول أفلام الرسوم المتحركة و قال: يجب أن تصبح أفلام الرسوم المتحركة صناعة. هذه الأفلام تستطيع أن تغري الأطفال و العائلات و تساعد في الشأن التربوي و التعليمي.