اعتبر رئيس لجنة الانتفاضة والقدس رمضان شريف، القضية الفلسطينية والتصدي للكيان الصهيوني محور بناء الوحدة بين المجتمعات الاسلامية.

واعتبر رمضان شريف الذي كان يتحدث في الاجتماع الاول للجنة التخطيط ليوم القدس العالمي المنبثقة عن لجنة الانتفاضة والقدس، والذي عقد أمس الثلاثاء بحضور مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات المعنية بقضايا فلسطين، اعتبر يوم القدس العالمي بانه ذكرى قيمة وتراثا استراتيجيا للامام الخميني (رض) في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وقال: إن هذا اليوم الحافل قد تحول الى فرصة للاعلان عن الاستنكار والرفض للكيان الصهيوني الغاصب واعلان مواقف الامة الاسلامية ضد الاحتلال والظلم الممارس ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر احد اهم معطيات يوم القدس العالمي هو عدم نسيان القضية الفلسطينية واضاف: انه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية اليوم والجمهورية الاسلامية الايرانية تطرح دوما في يوم القدس ملف الشعب الفلسطيني المظلوم وتذكّر بظلم وجور الصهاينة الغاصبين.

واكد بان القضية الفلسطينية والتصدي للكيان الصهيوني يعدان المحور لبناء الوحدة في صفوف المجتمعات الاسلامية، واضاف: انه ورغم جميع التهديدات والمعارضات تطرح اليوم ولله الحمد اخبار فلسطين وجبهة المقاومة على مستوى الرأي العام العالمي.

واكد ضرورة التوعية بما يتناسب مع ظروف اليوم حول القضية الفلسطينية وأضاف: رغم المحاولات الواسعة والسيناريوهات المتعددة للاستكبار العالمي والصهيونية الدولية لحرف الرأي العام العالمي عن جرائم الصهاينة، مازالت فلسطين هي القضية المركزية للعالم الاسلامي.

وقال: انه حتى بعض معارضي الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين يتهمونها بالتدخل في الشأن الفلسطيني قد أدوا دوراً دون قصد منهم لجلب اهتمام الرأي العام والمحللين والخبراء للقضية الفلسطينية أكثر فأكثر.

وصرح بانه في ظل توجيهات وتأكيدات قائد الثورة الاسلامية فان الاحتفال بيوم القدس العالمي يقام بأفضل شكل عاما بعد آخر، مؤكدا ضرورة المزيد من التعاطي والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات والشخصيات الناشطة في قضية القدس وفلسطين بهدف تكثيف الجهود لتوظيف طاقات الامة الاسلامية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه اعتبر عضو لجنة الانتفاضة والقدس (عبادي) خلال الاجتماع المذكور، هدف الرئيس الاميركي دونالد ترامب من لقائه بعض قادة الدول العربية والاسلامية في الرياض اخيرا هو تطبيع علاقات هذه الدول مع الكيان الصهيوني.

وقال: إن ترامب وبعد اللقاء زار (اسرائيل) وبشّر قادة هذا الكيان بان الدول العربية على استعداد لتطبيع علاقاتها معهم وكانت هذه الرسالة الاهم لزيارة ترامب الى المنطقة.

كما أشار الى الوثيقة السياسية الجديدة لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) والتحليلات الواردة بشأنها قائلاً: ينبغي إلقاء الضوء على بنود هذه الوثيقة وتبيينها.

واعتبر ان هذه الوثيقة لا تعني المساومة والليونة بل تغيير التكتيك والاستراتيجية السياسية.

واعتبر ان جبهة المقاومة تمر اليوم في ظروف جيدة واضاف: إن اكبر وافضل عامل تمكن على المستوى والعالمي والدولي من دعم جبهة المقاومة في الظروف الصعبة هو يوم القدس والمسيرات العظيمة التي تجرى في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، فهذه الشجرة الطيبة التي زرع الامام الراحل (رض) غرسها قد تحولت اليوم الى دوحة عملاقة.

من جانبه اعتبر العضو في لجنة الانتفاضة والقدس (فرهادي) دعم الشعب الفلسطيني والتصدي للكيان الصهيوني استراتيجية ثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن قوانينها واضاف: إن الدفاع عن الشعب الفلسطيني حتى التحرير الكامل لفلسطين يعد ضمن قوانين الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ الاعوام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية لغاية الان والتي تؤكد على دعم جميع مظلومي العالم الاسلامي سواء في اليمن أو البحرين أو سوريا الى جانب القضية الفلسطينية.