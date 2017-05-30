حاز الفرنسي من أصل تونسي سامي بوعتور على جائزة أفضل خباز، فئة الخبز التقليدي المعروف بـ«الباغيت» من بين أكثر من مئتي مشارك متأهل من بين 3 آلاف مرشح.

وتلقى سامي بوعتور الجائزة من عمدة بلدية باريس والقيادية الاشتراكية آن هيدالغو. كما سيقوم بوعتور بتزويد قصر الإليزيه بالخبز التقليدي لمادة عام كامل. يذكر أن خبازين تونسيين آخرين قد فازا بهذه الجائزة من قبل.

وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال سامي بوعتور إنه يحس بفرحة غامرة بعد فوزه بالجائزة الأولى: «كانت مفاجأة سارة، وهي تتويج لسنوات من الجهد والعمل المضني. أنا جد فخور بالجائزة التي أهديها لوالدي الذي وافته المنية السنة الماضية. تمنيت لو كان على قيد الحياة ليقاسمني فرحتي». وعن تزويده لقصر الإليزيه بالخبز لمدة سنة كاملة، أقر سامي بأنه يحس بفخر كبير : «أن يكون الخبز الذي صنعته بيدي ثلاث مرات في اليوم على مائدة الرئيس إمانويل ماكرون وباقي أعضاء الحكومة هذا شرف كبير لي» وأضاف سامي: «الحقيقة أن الربح المادي مع قصر الايليزيه ليس كبيرا، لكنني سأستفيد بطريقة غير مباشرة من هذه الشهرة لعقد شراكات لتزويد كبرى المطاعم والفنادق الفرنسية في العاصمة بالخبز».

ولد سامي بوعتور في الضاحية الباريسية من أم فرنسية وأب تونسي، ويبلغ من العمر 50 سنة، متزوج وله ولدان. وعمل في أحد المطاعم لأكثر من عشر سنوات، لكنه قرر قبل ثمان سنوات لدى عودته من أداء فريضة الحج، تغيير المهنة لاعتبارات دينية، بحيث لم يكن يرغب بالاستمرار بالعمل في محل يبيع المشروبات الكحولية. وبتشجيع من زوجته، حصل سامي بوعتور على تكوين على يد أحد أفضل الخبازين الفرنسيين، وبعدها فتح مخبزا جنوبي باريس. ويبيع سامي ما بين 900 و1200 رغيف يوميا، إضافة إلى الحلويات، لكن بعد فوزه بالمسابقة، أصبح يبيع أكثر من ألفي رغيف يومياً، واضطر لتوظيف المزيد من العمال الذين يبلغ عددهم 12 شخصا.

وحصل عام 2015 على المرتبة الثامنة في مسابقة أفضل الخبازين، وفي عام 2016 احتل المرتبة الثانية، وتوج هذا العام بالجائزة الأولى لأفضل رغيف تقليدي فرنسي المعروف باسم «باغيت».

وأوضح سامي أنه تعلم من أخطائه في المسابقات الماضية، حيث احترم بشكل صارم تعليمات لجنة التحكيم، تحديدا المقادير بالنسبة للملح والخميرة، إضافة إلى إتقان تحضير العجينة، وكانت النتيجة، خبزا طريا، وذهبي اللون، وحلو المذاق، استهوى لجنة التحكيم المكونة من ستة أشخاص، من بين أفضل الخبازين الفرنسيين.