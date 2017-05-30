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رقم الخبر: 194845 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
بعد 20 عاماً... لن تصدّقوا ماذا استخرج الأطباء من رئتيه!

بعد 20 عاماً... لن تصدّقوا ماذا استخرج الأطباء من رئتيه!

أمضى شاب صيني نحو 20 عاماً من حياته مع غطاء قلم بلاستيكي عالق في إحدى رئتيه، كان قد ابتلعه عندما كان صغيراً.

وقد عثر الأطباء على الغطاء هذا وتمكّنوا من استخراجه بعدما بدأ الشاب وانغ يعاني من سعال الدم وتوجّه الى المستشفى، عندها تذكر أنه ابتلع الغطاء عندما كان طفلاً.

ويشار الى أنه لطالما عانى وانغ في فترة الطفولة وخلال بداية مرحلة الشباب من مشكلة السعال، إلا أنه لم يعرف السبب.

وقد أصيب الأطباء في مستشفى في الصين بالذهول عندما وجدوا الغطاء في جسد الشاب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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