  • الثلاثاء ٤ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194844 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: منوعات  
سخر منها زملاؤها بالمدرسة بسبب لون بشرتها.. فردت عليهم

سخر منها زملاؤها بالمدرسة بسبب لون بشرتها.. فردت عليهم

حققت طفلة في العاشرة من عمرها، وتدعى (خيريس روجرز)، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن القول إنها أصبحت بمثابة مصدراً للإلهام بالنسبة للكثيرين، وذلك بعد أن أطلقت خطاً للملابس رداً على مضايقات زملائها بالمدرسة لها بسبب لون بشرتها.

وتعود تفاصيل القصة، بحسب ما جاء في صحيفة (مترو) البريطانية، إلى عندما قامت شقيقة الفتاة الكبرى (تايلور) بنشر صور لـ(خيريس) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في محاولة لمنحها شعوراً بالثقة في لون بشرتها الداكن.

وعلقت (تايلور)، البالغة من العمر 22 عاماً، على صور شقيقتها الصغرى قائلة: (شقيقتي في العاشرة من عمرها، إلا أنها تبدو كملكة).

ولاقت هذه التغريدة رواجاً واسعاً، وتم مشاركتها أكثر من 30 ألف مرة، وأعرب الكثير من الرواد عن دهشتهم من تعرض (خيريس) للمضايقات، بالرغم من أنها تبدو جميلة.

وساهمت ردود الفعل الإيجابية التي لاقتها صور (خيريس)، في منحها دفعة كي تبدأ العمل على خط للأزياء، تهدف من خلاله لتحدي التمييز العنصري على أساس لون البشرة.

وقالت (خيريس)، وهي من مدينة (لوس أنجلوس) الأمريكية، إنها كانت تتعرض للكثير من المضايقات في أول عام لها بالمدرسة، مشيرة إلى أنها كانت واحدة من بين 5 طلاب من ذوى البشرة السمراء في هذه المدرسة.

وتابعت: (الأطفال ضايقوني لأنهم لم يكونوا معتادين على لون بشرتي)؛ لكنها الآن لم تعد تهتم بما يقوله الآخرين عنها، وأصبحت فخورة بلون بشرتها الداكن؛ وأكدت على أنها تشعر بالثقة في نفسها، حتى إذا تعرضت للمضايقات والسخرية.

وتأمل من خلال خط الملابس الذي أطلقته أن تمنح الآخرين شعوراً بالثقة في لون بشرتهم.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0628 sec