ادعى صياد أنه اصطاد ضفدعاً عملاقاً أطلق عليه اسم (فروغزيلا)، يصل في حجمه إلى حجم الإنسان، في إحدى الغرائب التي تبرزها الطبيعة كل حين.

ويظهر الصياد مبتسماً وهو يحمل المخلوق الضخم الذي يزن 5 كلغم في يد وبندقية في أخرى.

ظهرت الصورة الصادمة على موقع (جمعية الصيد بجنوب تكساس) عندما نشرها (ماركوز رانجيل)، مشيراً إلى أنه تم اصطياد الكائن العملاق في بركة بمزرعة بالقرب من باتسفيل في تكساس.

ومنذ نشر الصور تمت مشاركتها بواسطة ما يقرب من قبل حوالي ربع مليون شخص، ولكن بالطبع كانت هناك الكثير من الادعاءات التي تشير إلى أنها مزيفة، خاصة بسبب ظهور المخلوق بشعر طويل.

وتعليقاً على مشاركة الصورة، كتب رون بايا: (لدي ضفدع تشيهواهوا يزن 12 رطلاً وهو ليس بثلث هذا الحجم!).

ويعتقد أحد خبراء الحياة البرية أن الصورة حقيقية وأكثر من مجرد وهم بصري، حيث أكد الخبير ستيف ليتفوت من (مصلحة تكساس للحياة البرية) أن الصورة حقيقية، لكنه طمأن الناس أن الضفادع البرية لن تغزو جنوب تكساس.

وقال (إنه ليس كبيراً كما يبدو، ولكنه يبدو كذلك من خلال تقريب الضفدع من عدسة الكاميرا، كما يستخدم الصيادون هذه الحيلة لجعل الأسماك تبدو أكبر ولكنه ضفدع عملاق بكل المقاييس).