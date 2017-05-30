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رقم الخبر: 194842 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 15:36 الاقسام: منوعات  
رقم قياسي بتسلق إيفرست مرتين في أسبوع!

رقم قياسي بتسلق إيفرست مرتين في أسبوع!

حقق المتسلق الإسباني كيليان جورنيت المعروف بلياقته البدنية العالية، رقما قياسيا جديدا ببلوغه قمة ايفرست مرتين في أسبوع واحد، حسب ما أعلن فريقه. وتمكن المتسلق من بلوغ أعلى قمة في العالم مرتين تفصل أولاهما عن الثانية أسبوع.

وقال في بيان وزّعه فريقه الاثنين «أنا سعيد جدا لأني وصلت إلى القمة مجددا، اشعر أني بخير اليوم مع أن السير بسرعة كان أمرا متعبا». وانطلق كيليان في رحلته الثانية السبت من معسكر على ارتفاع 6500 متر، ووصل إلى القمة بعد 17 ساعة.

والاثنين الماضي، تمكن من بلوغ القمة البالغ ارتفاعها 8848 مترا من دون أوكسجين ولا حبال، سالكا الطريق إلى القمة من المعسكر الواقع من جهة التيبت في رحلة استغرقت 26 ساعة. ويعد كيليان جورنيت من كبار متسلقي الجبال في العالم وأسرعهم، فالرحلة هذه التي انهاها مرة في 26 ساعة ومرة اخرى في 17 ساعة تستغرق عادة ثلاثة أيام على الأقل.

ونجح أكثر من 120 متسلقا منذ انطلاق الموسم في بلوغ القمة من الجانب الجنوبي فيما قام نحو 80 آخرون بذلك من ناحية التيبت. وشهد الموسم الحالي مقتل ستة متسلقين فيما كانوا يحاولون بلوغ القمة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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