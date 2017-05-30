  • الثلاثاء ٤ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194839 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 15:29 الاقسام: منوعات  
السفينة التي ظهرت بعد 90 عاماً من اختفائها في مثلث برمودا

السفينة التي ظهرت بعد 90 عاماً من اختفائها في مثلث برمودا

وجدت قوات خفر السواحل الكوبية في مياه البحر الكاريبي سفينة من دون طاقم، في شهر أيار/مايو من عام 2015، واتضح أن هذه السفينة هي سفينة (إس إس كوتوباكسي)، التي اختفت في مياه مثلث برمودا في ديسمبر/كانون الأول عام 1925.

وظهرت السفينة فجأة في منطقة محظورة للملاحة، إلى الغرب من هافانا، وبعد عدة محاولات فاشلة للإتصال بالطاقم قامت قوات خفر السواحل الكوبية بإرسال ثلاثة زوارق لاستكشاف السفينة الغريبة.

وقد دهش طاقم الزوارق عندما وصلوا إلى السفينة، لرؤيتهم السفينة الأسطورة التي بنيت منذ 100 عام، ثم اختفت في مثلث برمودا. وكانت السفينة فارغة، وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذه هي السفينة (إس إس كوتوباكسي)، نفسها التي اختفت في ظروف غامضة في عام 1925.

وبعد مرور عامين على هذه الحادثة، عادت وسائل الإعلام لتتذكرها مرة أخرى ونشر على (يوتيوب) فيديو لهذه السفينة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0612 sec