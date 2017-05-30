وجدت قوات خفر السواحل الكوبية في مياه البحر الكاريبي سفينة من دون طاقم، في شهر أيار/مايو من عام 2015، واتضح أن هذه السفينة هي سفينة (إس إس كوتوباكسي)، التي اختفت في مياه مثلث برمودا في ديسمبر/كانون الأول عام 1925.

وظهرت السفينة فجأة في منطقة محظورة للملاحة، إلى الغرب من هافانا، وبعد عدة محاولات فاشلة للإتصال بالطاقم قامت قوات خفر السواحل الكوبية بإرسال ثلاثة زوارق لاستكشاف السفينة الغريبة.

وقد دهش طاقم الزوارق عندما وصلوا إلى السفينة، لرؤيتهم السفينة الأسطورة التي بنيت منذ 100 عام، ثم اختفت في مثلث برمودا. وكانت السفينة فارغة، وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذه هي السفينة (إس إس كوتوباكسي)، نفسها التي اختفت في ظروف غامضة في عام 1925.

وبعد مرور عامين على هذه الحادثة، عادت وسائل الإعلام لتتذكرها مرة أخرى ونشر على (يوتيوب) فيديو لهذه السفينة.