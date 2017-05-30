أصدر قاضي القضاة، محمود الهبّاش، يوم الأحد، تعميما على المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان.

وقال الهباش في بيان صحافي، الأحد، إن هذا الإجراء جاء بناء على (تجارب) واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة، حيث (يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام).

وأضاف: (البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سبباً لإثارة المشاكل، لاسيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة).

وقال إنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق خلال شهر رمضان إذا (اقتضت الضرورة ذلك فقط)، بالإعتماد على (تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق).

وسيتم تطبيق القرار في الضفة الغربية.