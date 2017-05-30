في عمود سابق عبّرنا عن استغرابنا من الصمت المعجون بالحكمة لوسائل الإعلام القطرية وكيف أنها ضبطت نفسها ولم ترّد على الحملة الشرسة والوقحة التي شنّها الإعلام السعودي والذيول التابعة له في كل مكان.

قلنا يا جماعة أننا نعرف جيداً أن الإعلاميين بتاع بني سعود وبني صهيون يعملون على طريقة «الفزعة» تصدر الأوامر بالنيل من فلان أو التطاول على فلان دولة فإذا بالجوق يدّق ويرقص «تأمر عل الراس وعل العين.. اشرب واسقيني من العين».. ويشمّر كل واحد منهم عن ساعديه ويبسط لسانه وتشد «العربيات» الحزام فوق الحزام.. ويشتغل «الردح» وليس لديهم أي خطوط حمراء ولا حدود للأخلاق والأدب.. وأن هذا يصحّ وهذا ميصحّش..

كان المشهد واضحاً وجليّاً في «الفزعة» على قطر وأميرها الشاب سمو الشيخ تميم.. ليه كفى الله الشر؟! يقولون جاءنا تعميم بالهجوم على تميم!!..

يا أولاد الحرام الزلمه بالأمس كان في الرياض يجلس الى جانب جلالة الملك وضخامة الرئيس ترامب.. والرايات العنابي ترفرف.. والشعارات تغطي الساحات والجدران والشوارع.. عزم واحد.. حزم واحد.. كلنا على قلب رجل واحد.. ولكثرة ما رأيت كلمة واحد تصورت أنهم سيعزفون بدل النشيد الوطني أغنية حاتم العراقي «واحد يحب واحد» دقي يا مزيكة.. كل التحب تفترك.. بس احنه حبنا صدك.. واحد يحب واحد.. والله عليّ شاهد..

مازالت أصداء الموسيقى والطرب و«العراضة» والسيوف والرقصات مستمرة.. والحبر لم يجف على «اعلان الرياض» وإذا بالأوامر تصدر ويصدر معها تعميم هجوم على تميم!!..

الشيء الوحيد اللي فعلته صحيفة قطرية حين كشفت قائمة بأسماء الإعلاميين الذين تطاولوا على الأمير وقالت أن هؤلاء «مأجورين»!! وأنهم «كلاب مسعورة» تنبح حسب الطلب وحسبما يدفع لها الأسياد الأموال!! يا عم نحن كنّا نقول الكلام ده من زمان.. من زمان قوي.. بس «عزميكم» و«فيصلكم» وغيرهما كانوا يقولون لا أن هؤلاء محللون سياسيون ومفكرون وناشطون اعلاميون.. هات القاب وحمّل «كاميون» يعني شاحنة بالإنجليزي يا عزيزي..