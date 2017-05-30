تخصص صحيفة الوفاق هذه الزاوية، لتقدم لكم مجموعة من الأطباق والحلويات الرمضانية الشهيّة، لتعدّوها وتزيّنوا بها سفرتكم في هذا الشهر الفضيل.

طريقة عمل الفرني (المحلبي)

المكونات والمقادير:

1 لتر حليب

1/4 كوب سكر

1/2 كوب رز مطحون

ملعقة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

3 ملاعق فستق

3 ملاعق لوز الشرائح

طريقة التحضير:

يوضع الحليب في القدر ثم نضيف السكر والرز المطحون وماء الورد والزعفران وندعه على نار متوسطة ونستمر بالتحريك الى ان يذوب السكر تماما وحتى يصبح شبهه متماسك ونضيف الفانيليا ونحرك المكونات جيدا الى ان يصل لدرجة الكثافة المطلوبة.

نوزع الفرني باكواب التقديم ونضعه بالبراد الى ان يتماسك ويصبح باردا، يمكن تقديمة حارا او باردا.

نخرج الاكواب من البراد بعد ان تبرد تماما ونزينها بالفستق واللوز والشرائح.

طريقة عمل الفلافل بالفرن

المكونات والمقادير:

3 أكواب حمص منقوع

بصلة واحدة

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب كزبرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

طريقة التحضير:

نضع كمية الحمص في الخلاط ونطحنها جيدا ثم نضيف البصل ونطحنها.

نضيف البقدونس والكزبرة الى الحمص والبصل ونطحنها جيدا.

نضيف الملح والكمون والبهارات ونخلط المكونات جيدا.

واخيرا نضيف البيكنغ باودر ثم نشكل كرات الفلافل ونصفها في صينية الفرن المدهونة بقطرات من الزيت وندخلها للفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمس دقائق ثم نقلبهم ونتركهم خمس دقائق اضافية الى ان يكتسبوا اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن وتصبح الفلافل جاهزة للتقديم.