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رقم الخبر: 194832 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جديد الاختراعات.. «منبه» لتفادي آلام الظهر

جديد الاختراعات.. «منبه» لتفادي آلام الظهر

الجلوس ساعات طويلة في المكتب يضر بالصحة. ربما تصبح هذه الجملة شيئاً من الماضي بعد ابتكار جهاز صغير يمكن ارتداؤه ليقوم بتذكير الشخص بتعديل وضعية جلوسه بما يبعده عن آلام الظهر.

يقول الباحثان عوديد كوهين وأوري فروهوف، مطورا جهاز «أبرايت»، وهو عبارة عن جهاز صغير يلصق بالظهر وعندما يستشعر أن وضعية جلوس مرتديه غير صحية يهتز لتنبيهه بتصويب جلسته، إن جهازهما يسهم في الحد من آلام الظهر والعنق من خلال تعديل وضعية الجلوس.

ويمكن ربط هذا الجهاز مع تطبيق على الهاتف الذكي لتتبع البيانات على مر الزمن ورصد التقدم الذي يحرزه المستخدم في برنامج التدريب وتبادل المعلومات مع الأصدقاء. وقال فروهوف إن ابتكارهما جاء من أجل تفادي حدوث مشكلات في الظهر تنجم عن الجلوس لساعات في وضع غير صحي أمام شاشات الكمبيوتر واستخدام الهواتف الذكية. والجهاز مزود بمجسّين لكشف أي خطأ في وضعية جلوس المستخدم.

وأوضح فروهوف ذلك قائلاً بأن الجهاز يهتز لينبه صاحبه بأن يجلس معتدلاً أو ليقف معتدلاً، وبذلك يُقَوِي عضلات الشخص الأساسية ويرفع من وعيه بوضعيته ويجعلها عادة تقريباً. وصُمم الجهاز لتدريب مستخدميه على تحسين وضعية جلوسهم لما فيه صالحهم.

واختبر طبيب العلاج الطبيعي إدو دانا الجهاز على مرضاه منذ طرحه ويقول إنهم أدخلوا عليه تحسينات في غضون ثلاثة أسابيع من استخدامه. وأضاف أن الجهاز يمكن أن يفيد فيما يتعلق بمسألة متابعة علاج المرضى خارج المستشفيات والعيادات عن طريق إمدادهم بمرجعية بيولوجية تساعدهم في تصحيح العادات السيئة وتغيير الطريقة المتصورة في الدماغ لوضعية الجلوس. ويستمر عمل الجهاز ثمانية أيام قبل أن يحتاج إلى الشحن مجدداً، وهو مصنوع من مادة السليكون الطبي.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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