  • الثلاثاء ٤ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194831 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: محليات  
رئيس بعثة الحج الايرانية: الحج والمعنويات والقدرات الوطنية والتضامن الإسلامي شعار مناسك العام الجاري

رئيس بعثة الحج الايرانية: الحج والمعنويات والقدرات الوطنية والتضامن الإسلامي شعار مناسك العام الجاري

قال رئيس بعثة الحج الايرانية علي قاضي عسكر ان شعار مناسك الحج للعام الجاري هو "الحج والمعنويات والقدرات الوطنية والتضامن الإسلامي".

واضاف قاضي عسكر، في تصريح ادلى به يوم الثلاثاء، ان هذا الشعار تم اختياره بعد دراسة دقيقة.

وتابع: ان الشعار المذكور يبين الفلسفة الالهية والسياسية والاجتماعية الاهم في الحج وكذلك مسؤولية الحاج في علاقاته مع الله والحجاج الآخرين.

واكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الفرصة السانحة للارتقاء بمعنويات الحجاج وتعزيز المعارف الاسلامية ومكارم الاخلاق.

واشار الى اختيار "الاقتدار الوطني" في شعار الحج، موضحا ان تعزيز سيادة الشعب الايراني وتنمية ثقافة السيادة الشعبية الدينية وتعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة لاسيما مع البلدان العربية المجاورة تعد المتاع الافضل في الحج.

ووصف قاضي عسكر الحج بالفرصة الطيبة للتشاور بين صفوف الامة الاسلامية حيال اهم التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي، عادا عبارة التضامن الاسلامي بانها تصب في سياق الوحدة والتقريب بين اتباع المذاهب الاسلامية والتي تعد الرسالة الاهم للحجاج لاسيما علماء الدين والمثقفين خلال هذه الرحلة الالهية.

ودعا ممثل قائد الثورة في شؤون الحج الحجاج الايرانيين الى المشاركة في صلوات الجماعة التي تقام في الحرمين الشريفين بانتظام والتركيز على الارتقاء بمكانة البلاد والثورة الاسلامية ومذهب اهل البيت(ع) في السلوك مع حجاج البلدان الاخرى.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0619 sec