قال رئيس بعثة الحج الايرانية علي قاضي عسكر ان شعار مناسك الحج للعام الجاري هو "الحج والمعنويات والقدرات الوطنية والتضامن الإسلامي".

واضاف قاضي عسكر، في تصريح ادلى به يوم الثلاثاء، ان هذا الشعار تم اختياره بعد دراسة دقيقة.

وتابع: ان الشعار المذكور يبين الفلسفة الالهية والسياسية والاجتماعية الاهم في الحج وكذلك مسؤولية الحاج في علاقاته مع الله والحجاج الآخرين.

واكد على ضرورة الاستفادة القصوى من الفرصة السانحة للارتقاء بمعنويات الحجاج وتعزيز المعارف الاسلامية ومكارم الاخلاق.

واشار الى اختيار "الاقتدار الوطني" في شعار الحج، موضحا ان تعزيز سيادة الشعب الايراني وتنمية ثقافة السيادة الشعبية الدينية وتعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنطقة لاسيما مع البلدان العربية المجاورة تعد المتاع الافضل في الحج.

ووصف قاضي عسكر الحج بالفرصة الطيبة للتشاور بين صفوف الامة الاسلامية حيال اهم التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي، عادا عبارة التضامن الاسلامي بانها تصب في سياق الوحدة والتقريب بين اتباع المذاهب الاسلامية والتي تعد الرسالة الاهم للحجاج لاسيما علماء الدين والمثقفين خلال هذه الرحلة الالهية.

ودعا ممثل قائد الثورة في شؤون الحج الحجاج الايرانيين الى المشاركة في صلوات الجماعة التي تقام في الحرمين الشريفين بانتظام والتركيز على الارتقاء بمكانة البلاد والثورة الاسلامية ومذهب اهل البيت(ع) في السلوك مع حجاج البلدان الاخرى.