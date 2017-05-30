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رقم الخبر: 194828 تاريخ النشر: أيار 30, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: ثقافة وفن  
جعفر غودرزي أميناً لجمعية النقاد السينمائيين الإيرانيين

جعفر غودرزي أميناً لجمعية النقاد السينمائيين الإيرانيين

قرر المجلس المركزي لجمعية النقاد والكتاب السينمائيين الإيرانيين ان يعين جعفر غودرزي أميناً للدورة الحادية عشرة من مهرجان الجمعية.

وتقوم أكاديمية التحكيم خلال هذا المهرجان بإعلان الأعضاء المختارة لجمعية الحكام في الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الدولي.

ويعتبر الفنان جعفر غودرزي من الرواد المخضرمين في مجال النقد ووسائل الاعلام ويحمل في ملفه الفني تجربة الحضور في جمعية النقاد والمؤلفين السينمائين في منصب الأمين ونائب رئيس الجمعية .

كما اشتغل غودرزي مديراً لمكتب العلاقات العامة للدورة التاسعة والعشرين لمهرجان فجر السينمائي ومديراً لمكتب العلاقات العامة والرئيس التنفيذي للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين من الدورة الرابعة والعشرين حتى السابعة والعشرين منه وهو حالياً عضو في المجلس المركزي لجمعية النقاد والكتاب السينمائيين في إيران.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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