سيعرض الفيلم الوثائقي الايراني «ارض الدلب» (جنارستان) للمخرج هادي آفريدة في برنامج «ليالي الوثائقيات» في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم «ارض الدلب» مدته 70 دقيقة ويتمحور حول شارع «ولي عصر» في العاصمة طهران ويعتبر اطول شارع في الشرق الاوسط، ويسلط الضوء على زراعة اطول خط من اشجار الدلب في العالم وذلك في قالب تاريخي.

وسيتم عرض الفيلم في برنامج «ليالي الوثائقيات» في الاسبوع الاول من شهر حزيران/ يونيو القادم.

وسيتم اجراء البرنامج في مدن سان فرانسيسكو وشارلوت ولوس انجلوس وسان دييغو وبنسلفانيا.

ويأتي اجراء برنامج «ليالي الوثائقيات» بجهود من احمد كيارستمي نجل المخرج الايراني الكبير عباس كيارستمي، ويهدف الى التبادل الثقافي وتوفير ارضية مناسبة للتعريف بالمجتمع الايراني من خلال عرض افلام وثائقية.