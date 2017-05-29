*تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بالمخا.. و دك مرابض دبابات للغزاة في نجران

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة العريش بمديرية موزع في محافظة تعز إلى 8 شهداء وعدد من الجرحى وفق حصيلة غير نهائية مساء الأحد.

واستهدف طيران العدوان بغاره جوية محلا تجاري لأحد المواطنين كان مكتضا بالزبائن، ماأدى إلى وقوع هذا العدد من الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في تعز عن تمكن فرق الإنقاذ من تحديد هوية الشهداء ممن جرى انتشالهم من تحت الأنقاض ولاتزال الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ميدانياً استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الأحد، تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في أحد المعسكرات بقطاع جيزان كم استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة بميدي على الحدود مع القطاع.

وذكر مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أنه تم إطلاق صاروخ أورغان على تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الدغارير غرب الخوبة.

وأضاف المصدر أن وحدة الإسناد المدفعي شنت قصفا مدفعيا استهدف تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل وصحراء ميدي.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان السعودي 13 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق شنت مدفعية الجيش واللجان قصفا استهدف جرافة سعودية في موقع المعريضة بذات القطاع.

إلى ذلك استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الأحد بالسلاح الثقيل مواقع وتجمعات الجيش السعودي بنجران.

وأكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا مرابض دبابات الجيش السعودي غربي المخروق وتجمعات عسكرية في موقع السديس بنجران وحققوا إصابات مسددة ودقيقة.

وأضاف المصدر أن قوة الإسناد الصاروخي للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً صاروخياً على تجمعات الجيش السعودي شمال الشرفة وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكان 6 جنود سعوديين قد لاقوا مصرعهم السبت إثر عملية نوعية قام بها الجيش واللجان الشعبية على موقع الفواز العسكري بنجران.

كما دمر الجيش واللجان الشعبية مساء الأحد آلية عسكرية تابعة لقوى الغزو بمحافظة تعز وسط البلاد.

وصرح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبة تمكنوا من تدمير آليةً عسكرية تابعة لقوى الغزو شمال المخا.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد كسرت في وقت سابق الاحد محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قبالة معسكر القصر والتشريفات بمدينة تعز.