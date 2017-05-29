* شهداء في اعتداءات بالقذائف على دير الزور وريف حمص * خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي برزة شرقي دمشق

أعلن مصدر عسكري بعد ظهر الاثنين استعادة السيطرة على قرى جديدة في ريف حلب الشرقي بعد مقتل وإصابة أكثر من 2000 إرهابي من تنظيم “داعش” وتدمير أكثر من 133 آلية بينها 5 مفخخات.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية بنجاح ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حلب الشرقي ووسعت من نطاق سيطرتها بعد “استعادة قرى الصالحية والبطوشية والشهداء وجباب المسعودية وخزراف والفرعية ومستريحة والمزة والواسطة والسكرية شرقية وبندوقة والحميدية والقاهرة ودور أحمد ياسين ومجمع الأبقار ومعمل السكر ومحطة القطار في مسكنة ومزرعة تشرين الأول والبومانع وخان الشعر وخربة السودة والحمراوي”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى “مقتل وإصابة أكثر من 2000 إرهابي من تنظيم داعش وتدمير 115 آلية و 7 دبابات و 6 عربات و 4 مدافع ميدان وغرفة عمليات واتصال و 14 مقر قيادة و 5 مفخخات”.

ولفت المصدر العسكري إلى أن من بين الإرهابيين القتلى “أمير منطقة دبس عفنان أبو قتادة الأوزبكي وأمير منطقة المشرفة محمود إسماعيل كوجك ومفتي تنظيم “داعش” في مسكنة أحمد العثمان وشرعي مجمع حطين اسماعيل الجويمي ومتزعمين عسكريين في التنظيم أبو أيوب الشيشاني وأبو يعقوب التركستاني إضافة إلى الإرهابي السعودي عبد الرحمن مقناص الملقب أبو سعيد السعودي والعراقي صفوان الذيب والمغربي عبد الرؤوف أبو حنة وأبو رحاب الشيشاني وأبو يوسف الاسترالي”.

وأعادت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى قرى موالح جنوبية والسكرية والمكننة الزراعية وغرب مسكنة بـ 3 كم والكرمة وموالح شمالية وجب النينة وأبو سوسة وطاعوس وتل العبد والعيس الشرقي والعيس الغربي وأم ثورة في ريف حلب الشرقي.

وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري سيطرتها على مطار الجراح وأعادت الأمن والاستقرار لعدد من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي بعد إيقاع 3 آلاف من إرهابيي تنظيم “داعش” بين قتيل ومصاب.

إلى ذلك سقط أكثر من 6 إرهابيين قتلى من تنظيم “داعش” في رمايات نارية لوحدات من الجيش العربي السوري على محور تحرك وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري غرب مدينة دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “نفذت رمايات نارية مركزة على محور تحرك مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” كانت تتحرك جنوب غرب تلة الصنوف ما أدى إلى مقتل 6 من أفرادها وتدمير عربة مركب عليها مدفع عيار 57 مم”.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “دمرت 4 نقاط محصنة لإرهابيي التنظيم التكفيري وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين في رمايات دقيقة على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة تلول الغار” في محيط مدينة دير الزور.

وأحبطت وحدات من الجيش الأحد هجوما عنيفا شنته مجموعات ارهابية من تنظيم “داعش” على نقاط عسكرية في تل بروك شمال غرب مدينة دير الزور وقضت على عدد من أفرادها وأصابت آخرين كما قضت في ضربات مكثفة على عدد من ارهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر والمطار وحقل الغاز وتلة المحروقات وغرب تلة الصنوف ومنطقة البانوراما وحقل التيم وعلى طريق الشام عند كازية العظم وغرب تلة الصنوف وفي قرية البغيلية وتلة المحروقات بقرية عياش ومحيط الفوج 137.

وفي ريف درعا، قُتل طفلان اثنان إثر انفجار لغمٍ أرضي على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وقرية الكرك الخاضعتين لسيطرة الفصائل المسلحة في ريف درعا الشرقي، كما قُتل شخصٌ وجرح آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارةٍ كانت تقلهما على الطريق الواصل بين بلدتي ناحتة - المليحة في الريف ذاته.

وفي السياق نفسه، قُتل شخصان اثنان وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغمٍ أرضي من مخلفات التنظيم أثناء خروجهم من مدينة الرقة باتجاه مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" في مزرعة اليرموك في ريف الرقة الشمالي الغربي، هذا في وقت قام التنظيم بعرض جثتين اثنتين في شوارع مدينة الرقة، وقال إنهما من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" قد قٌتلا في معارك ليل الاحد.

وأما في ريف حلب الشمالي، فقد قصفت فصائل "الجيش الحر" المتواجدة في مناطق مارع وتل مالد وكلجبرين بالقذائف الصاروخية مناطق تل رفعت وحربل وشيخ عيسى وحصية وحساجك ومزارع فافين وتل مضيق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

كذلك، قُتل شخصٌ برصاص حرس الحدود التركي قرب مخيم الكرامة في ريف إدلب الشمالي على الحدود السورية التركية أثناء رعيه للأغنام.

وقال مصدر عسكري سوري من ريف حلب الشرقي أنّ "الجيش السوري ثبّت نقاطه غرب سهل مسكنة، وباتت قواته على تخوم البلدة التي يعملون فيها منذ مساء أمس الاول على التمهيد المدفعي العنيف على مواقع مسلحي التنظيم المتمركزين في أطراف البلدة وقلبها".

ورُغم وصول القوات لمحيط بلدة مسكنة منذ عدة أيام، إلا أن القادة الميدانيين تريّثوا في اقتحامها ليأتي التمهيد المدفعي والصاروخي كمؤشر على قُربِ العملية، حيث أكد المصدر أنّ "عمليات الاقتحام البري للبلدة ستبدأ قريباً، قوات الاقتحام على أُهبَةِ الاستعداد وجاهزة لشن هجمات واسعة من كافة محاور البلدة، وما القصف المدفعي على نقاط إرهابيي التنظيم إلّا فاتحة للعمل العسكري الآتي".

والاستهداف المدفعي والجوي كسر معنويات مسلحي التنظيم وحطّمها، وجعلهم في حالة انهيار تام، فضلاً عن أنه قد تمّ فصل مواقعهم جنوب سبخة الجيبول ومحيط طريق أثريا - خناصر عن قلب مسكنة، الأمر الذي جعلهم في حالة حصار كامل، في الوقت الذي تعني فيه السيطرة على البلدة استعادة ريف حلب الشرقي وطرد إرهابيي التنظيم منه بالكامل ما يعني إراحة مدينة حلب من جهة خاصرتها الشرقية، وتوسيع طوق الأمان حولها أكثر حسب حديث المصدر.

كما ارتقى 4 شهداء بينهم طفل وأصيب شخصان بجروح جراء استهداف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية مدينة المخرم بريف حمص الشرقي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن إرهابيين من تنظيم “داعش” أطلقوا قذائف صاروخية بعد ظهر االاثنين على الأحياء السكنية في مدينة المخرم تسببت بارتقاء 4 شهداء أحدهم طفل واصابة شخصين بجروح خطرة ووقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين ومنازلهم.

ويتحصن إرهابيو تنظيم “داعش” في عدد من القرى والبلدات في ريف حمص الشرقي ويتخذونها منطلقا للاعتداء على الأهالي في القرى والمناطق المجاورة حيث يرتكبون المجازر بحقهم ويستهدفونهم بالقذائف الصاروخية والهاون.

كما استشهدت امرأة وأصيب 4 أشخاص بجروح جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف على حي القصور بمدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن عددا من القذائف أطلقها إرهابيو “داعش” سقطت على منازل المواطنين في حي القصور بمدينة دير الزور ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وبين مدير صحة دير الزور عبد النجم العبيد أنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للجرحى في حين يتم التعامل مع إحدى الحالات الحرجة نتيجة إصابتها البالغة.

واستشهد طفلان وأصيب 3 آخرون بجروح في الـ 24 من الشهر الجاري نتيجة إطلاق تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية قذائف صاروخية على حي الجورة بمدينة دير الزور التي يحاصرها التنظيم منذ نحو 3 سنوات.

من جانب آخر أعلن محافظ دمشق، بشر الصبان، الاثنين، بدء المرحلة الرابعة من اتفاق التسوية الخاص بخروج المسلحين من حي برزة، شرقي العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المحافظ قوله: إن "تنفيذ اتفاق التسوية في حي برزة مستمر حتى إنهاء جميع المظاهر المسلحة فيه، تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه".

وأوضحت الوكالة أن "عددا من الحافلات تجمعت في منطقة برزة لنقل دفعة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية، بعد 10 أيام من تنفيذ المرحلة الثالثة من الاتفاق والتي تضمنت خروج 2672 شخصا بينهم 1076 مسلحا".

وأشارت إلى أن قوات "الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تمكنت، في 15 مايو الجاري، من إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها المتاخمة لمنطقة برزة، بعد سلسلة عمليات دقيقة كبدت جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به خسائر كبيرة".