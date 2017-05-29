أعلنت وزارة الحرب الصهيونية أنها أجرت صباح الإثنين تجربة صاروخية في منطقة وسط فلسطين المحتلة، والتي تهدف إلى إطلاق أقمار اصطناعية أو صواريخ بالستية بعيدة المدى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزارة قولها في بيان مقتضب؛ إن التجربة أجريت على منظومة الدفع الصاروخي، مشيرة إلى أنه تمّ تحديد موعد التجربة مسبقاً وتمّ تنفيذها بموجب ما خُطّط لها.

ولم تعلن الوزارة إذا ما نجحت التجربة أم لا، إلا أنها أوضحت أن التجربة تمّ خلالها إطلاق صاروخ أرض – أرض أو أرض – جو إستراتيجي، مثل صواريخ منظومة (حيتس) المضادة للصواريخ البعيدة المدى، أو بهدف إطلاق صواريخ (يريحو) أو (أريحا) القادرة على حمل رأس حربي نووي.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن سكان في وسط فلسطين المحتلة تمكنوا من مشاهدة ذيل الصاروخ الذي أطلق أثناء التجربة.

وأجرت (إسرائيل) تجربة مشابهة في أيلول/ سبتمبر 2014، وأعلنت أنها أجرت بالتعاون مع الأميركيين تجربة صاروخ مضاد للصواريخ من نوع (حيتس 2)، وذلك بعدما أعلنت روسيا في وقت سابق أن أحد راداراتها رصد إطلاق صاروخ باليستي من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأن الصاروخ سقط على بعد 300 كيلومتر شمال تل أبيب.