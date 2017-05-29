وتناولت المباحثات، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية فضلا عن بحث القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها، كما تناول الجانبان قضية الإرهاب.

هذا ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مستهل لقائه نظيره المصري، القاهرة لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الإرهاب في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد المسيحيين الأقباط في محافظة المنيا جنوب مصر.

وقال لافروف خلال لقائه وزير الخارجية المصري، سامح شكري: أود أن أعرب عن تعازيي على خلفية الهجوم الذي أدى إلى العديد من الضحايا... من الضروري مكافحة هذا الشر معا.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله في أن يتبادل مع نظيره المصري وجهات النظر بشأن تسوية الصراعات في المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا والعراق وغيرها، فضلا عن قضايا التعاون الثنائي، خصوصا في المجال التجاري والاقتصادي.

وشهدت العاصمة المصرية، الاثنين، لقاءات مصرية ــ روسية هي الأولى منذ أربع سنوات لناحية جمعها وزيري خارجية البلدين ووزيري الدفاع.

ومن المتوقع أن تتمحور اللقاءات حول الترتيب لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، والاتفاق على صفقة تسليح جديدة للجيش المصري، بالإضافة إلى تنفيذ محطة الضبعة النووية المشتركة.

وجاءت اللقاءات التي عُقدت مرة واحدة بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي عام 2013، ضمن جلسات بصيغة «2+2»، حيث تناولت عددا من القضايا «ذات الاهتمام المشترك»، وفي مقدمها الملف السوري والتنسيق مع مصر من أجل تبني موقف داعمة «للخيار الديموقراطي للشعب السوري»، عبر انتخابات تضمن تمثيلاً لكل قوى الشعب السوري مع الحفاظ على الهوية العربية، وعدم اشتراط إقصاء الرئيس بشار الأسد من منصبه، وهو الملف الذي يتوقع أن تؤدي فيه مصر دوراً كبيراً خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، ستشهد الاجتماعات طلباً مصرياً مجدداً باستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، والتي توقفت بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء في تشرين الثاني عام 2015.