أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مؤتمر صحفي في عين التينة أن "لا تباشير خير لقانون جديد للانتخابات"، لافتًا إلى أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالنائب جورج عدوان ووافق على قانون النسبية على أساس الـ15 دائرة بعدما كان رافضًا.

وقال الرئيس بري:"هذا الحديث هو لتوضيح ما قيل عن تعييني جلسة في 5 حزيران وأنني خالفتُ الدستور.. لم يتم توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب حتى الآن، وما فهمته من الرئيسين عون والحريري أن المرسوم على الطريق"، وأضاف: "عون استعمل تأجيل الجلسة لأول مرة منذ الاستقلال وتنصّ على أن لرئيس الجمهورية الحق في تأجيل انعقاد المجلس الى أمد لا يتجاوز شهرًا واحدًا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد".

وإذ أكد أن "لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط"، لفت الرئيس بري الى أن "في الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى للتأجيل سوى التأخير وبالتالي ينعقد المجلس بعد انتهاء مدة التأجيل".

وشدّد الرئيس بري على أن "مجلس النواب حاول ويحاول ولن يتوقف عن محاولة التوصل الى قانون انتخابي، ولا أحد يستطيع الضغط على المجلس الا الشعب اللبناني."

وأعلن أنه سيحاول بكل جهده للابتعاد عن الستين والتمديد والفراغ وعن كل ما هو طائفي في أي قانون انتخاب، وقال:" موضوع نقل مقاعد النواب مرفوض شكلًا وأساسًا ولا أعداد في لبنان ونتمسك بالمناصفة".

وأشار الى أن "انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته او انتقاصها إلّا بنص دستوري آخر"، آملًا أن يكون قانون الانتخاب جاهزا قبل 5 حزيران.​



