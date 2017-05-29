رحبت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق بتصريحات وزير النفط العراقي جبار اللعيبي حول تحسين العلاقات بين بغداد وحكومة الإقليم، واصفة إياها بـ "الإيجابية".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "حكومة إقليم كردستان ترحب بالتصريحات الإيجابية لوزير النفط العراقي بشأن تحسين العلاقات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد"، لافتة إلى تطلع حكومة الإقليم لاستضافة وزير النفط العراقي وإجراء حوارات بناءة حول القضايا المعلقة بشأن ملفات النفط والغاز.

وأضافت أن حكومة إقليم كردستان ترحب كذلك بالحوار البناء الأخير مع وزير الكهرباء في الحكومة العراقية قاسم الفهداوي بشأن التعاون في مجال قطاع الكهرباء وتوفير المحروقات للطاقة والمنتجات النفطية المكررة التي تساعد في إعادة إعمار الموصل والمناطق المحررة الأخرى بمحافظة نينوى بعد هزيمة "داعش".

وأوضحت الوزارة أن "حكومة الإقليم تقدر دعم رئيس الوزراء حيد العبادي لعملية بناء الثقة"، مؤكدة "التزامها بالدخول في حوارات بناءة وبحسن نية مع شركائها في الحكومة الاتحادية من أجل التعاون في مجال الطاقة".

وبالمقابل، انتقدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق معارضة "عدد قليل" من المسؤولين والشخصيات السياسية في بغداد للأجواء الإيجابية بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، مؤكدة "ضرورة الانتباه من هذه الأصوات المعارضة كي لا تقوض فرص التقدم".

وفي هذا السياق، هاجمت الوزارة التصريحات الأخيرة لمدير شركة "سومو" فلاح العامري بشأن عملية تصدير نفط الإقليم، واصفة إياها بـ "المضللة". ورأت أن تعليقاته "تتعارض مع أجواء التعاون الجديد".

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد أعلن في تصريحات صحافية على هامش اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الخميس الماضي، أن العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان جيدة. وقال إنه يعتزم زيارة الإقليم للتباحث حول شموله بتخفيض الإنتاج والملفات المتعلقة بقطاع النفط.



