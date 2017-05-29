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رقم الخبر: 194796 تاريخ النشر: أيار 29, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: عربيات  
الدراز تتحول إلى ثكنة عسكرية وحظر تجوال رسمي في حي آية الله قاسم

الدراز تتحول إلى ثكنة عسكرية وحظر تجوال رسمي في حي آية الله قاسم

أعاد النظام البحريني توزيع انتشاره العسكري في منطقة الدراز المحاصرة منذ 21 يونيو/حزيران 2016، وحوّلها إلى ثكنة عسكرية، ما يدحض مزاعمه وتبريراته لهجومه الدموي على ساحة الاعتصام قرب منزل المرجع الوطني الكبير سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

أعاد النظام البحريني توزيع انتشاره العسكري في منطقة الدراز المحاصرة منذ 21 يونيو/حزيران 2016، وحوّلها إلى ثكنة عسكرية، ما يدحض مزاعمه وتبريراته لهجومه الدموي على ساحة الاعتصام قرب منزل المرجع الوطني الكبير سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ونشر النظام نحو 20 مركبة عسكرية وآلية مدرعة فيي ساحل أبوصبح  ومواقف ممشى الساحل فيما تتمركز مركبات وآليات أخرى قرب الساحة المطلة على دوار الدراز وهو المنفذ الرئيسي للمنطقة المغلقة كافة منافذها، باستنثاء 3 منافذ يمر عبرها المقيمون في نقاط تفتيش مشددة.
وفي الوقت الذي تنتشر فيها المركبات العسكرية في نقطتين داخل وخارج الأحياء السكنية، فإن قوات خاصة  "كومندوز" تنتشر في حي الحيدرية حيث منزل آية الله قاسم، بمواكبة آليات مدرعة تمنع الوصول بشكل كامل إلى محيط ساحة الفداء حيث أُغلقت 6 منافذ إلى ساحة الفداء.
كذلك تتمركز قرب منزل آية الله قاسم نحو 4 آليات مدرعة إحداها أمام باب المنزل الرئيسي حيث تمنع الوصول إليه أو التواصل معه.
هذا وتجوب دوريات عسكرية بصورة مستمرة كافة الأحياء السكنية داخل المنطقة المحاصرة، بموازاة اقتحامات متكررة لقوات الكومندوز ومليشيات مقنعة تواصل مداهمة منازل المواطنين منذ 6 أيام.
الجدير ذكره أن النظام البحريني مدّد ساعات قطع خدمة الإنترنت عن المنطقة، حيث يقطعها منذ الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بعد أن كان يغلقها قبل هجومه الدموي عند السابعة إلى منتصف الليل.

 

 
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